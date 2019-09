Agenda 'glamour' del Zinemaldia Kristen Stewart. / EFE El primer día, el viernes 20, Kristen Stewart estará ya en Donostia para abrir 'Perlas' en el Victoria Eugenia, y el equipo de 'Blackbird' protagonizará la gala del Kursaal MITXEL EZQUIAGA Miércoles, 11 septiembre 2019, 09:48

La cuenta atrás del Zinemaldia empieza antes que nunca. Hoy publicamos la programación completa y detallada de la 67 edición, que se inicia el viernes día 20. La venta de entradas no comienza hasta el domingo a las nueve de la mañana, pero los rectores del Festival quieren dar días de margen a los aficionados para que cuadren sus agendas y puedan confeccionar con calma 'su' propio certamen. En el Zinemaldia aseguran que se han engrasado los sistemas para que la maquinaria de venta esté lista para responder a la avalancha de peticiones. El año pasado, por ejemplo, el día que se abrió la venta se despacharon más de 65.000 localidades en apenas unas horas. La venta comienza a la vez en las taquillas físicas del Kursaal y en internet.

La publicación de la programación es un prolegómeno definitivo para los espectadores. Ya se conocían los ciclos y películas, pero es hoy cuando se detalla al fin el orden de los pases y las salas. La inauguración oficial llegará el viernes, día 20, con una apertura doble. La película 'Blackbird' abre la Sección Oficial y será proyectada en la gala oficial del Kursaal en presencia de su director, Roger Michell, responsable de títulos como 'Notting Hill' o 'Week end'. Con él estará uno de los protagonistas, Sam Neill. Las actrices Susan Sarandon, Kate Winslet o Mia Wasikowska, también en el reparto, no estarán en Donostia, salvo sorpresa, por encontrarse inmersas en distintos rodajes.

El 'glamour' del primer día recaerá, sobre todo, en Kristen Stewart, que presidirá la inauguración del ciclo Perlas en el Victoria Eugenia, la tarde del viernes, con su esperada película 'Seberg'. Con ella vendrá a San Sebastián el director del filme, Benedict Andrews. La actriz norteamericana, conocida por el gran público por su papel en 'Crespúsculo', pero habitual también en películas independientes, es una de las visitas estelares de la edición.

De Unamuno a Varoufakis

El primer fin de semana el Festival acogerá también dos de los estrenos más esperados. El sábado será la hora de la presentación a concurso de 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, con Karra Elejalde en el papel de Miguel de Unamuno, y el domingo se presenta 'La trinchera infinita', el filme de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga que cuenta la historia de un 'topo' tras la guerra civil y está protagonizado por Antonio de la Torre y Belén Cuesta.

También se confirman las citas con los premios Donostia. Costa-Gavras recibirá el suyo el sábado 21 en el Victoria Eugenia en una gala en la que se proyectará 'Adults in the room', su filme basado en las memorias del exministro griego Yanis Varoufakis. El jueves 26 el actor Donald Sutherland tendrá su Donostia en el Kursaal en una sesión en la que se estrenará la película 'The Burnt Orange Heresy (Una obra maestra)', thriller dirigido por Giuseppe Capotondi. Y el trío de ases se completa el viernes 27 con el galardón a Penélope Cruz, también en el Kursaal, donde se presentará 'La red Avispa', última película del director francés Olivier Assayas, protagonizada por la actriz.

En estas vísperas del Festival se suceden las curiosidades y las noticias. Entre las primeras, por ejemplo, figura un dato facilitado por Donosti Air, perfil de noticias relacionadas con el aeropuerto de Hondarribia. Desde hace semanas no quedan billetes en ningún vuelo Madrid-San Sebastián para el viernes 20, día inaugural. Y algo parecido ocurre el domingo 22 con los vuelos desde Donostia hasta la capital.

En la programación que publicamos hoy destacan algunas proyecciones inusuales o que no se ajustan al esquema tradicional de una película. Dos de esas propuestas extraordinarias tienen que ver con su carácter seriado: 'Vida perfecta, la serie creada por Leticia Dolera premiada en Cannes, se proyectará en el Velódromo el domingo 22 a las 17:00 horas. Son ocho capítulos (240 minutos) con 15 minutos de descanso en el ecuador. La serie 'El fiscal, la presidenta y el espía', que se verá en Zabaltegi-Tabakalera, también tendrá pases especiales por su larga duración.