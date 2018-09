Absurdo, que no es poco

En un mundo en el que no imperan las reglas de ningún tipo como el de 'Amanece que no es poco' no se podía permitir que se instaurara algo tan vulgar como una secuela. Por eso 'Tiempo después' no se presenta con la coletilla de la segunda parte, aunque la complicidad acumulada a lo largo de los años entre José Luis Cuerda y la legión de seguidores del inclasificable filme que ha ido creciendo a lo largo de los años es suficiente para regresar más que a un escenario, una historia o una saga, a una actitud.

Y la actitud es el gusto por el absurdo y el humor puramente intuitivo, que Cuerda elabora entre el lenguaje más culto y abigarrado y el más popular y espontáneo. A veces linda con el sinsentido desternillante de Antonio Ozores; otras, con el colectivo berlanguiano que tiene espacio para decenas de personajes a la vez. Pero la personalidad de ese Cuerda surrealista y jocoso, que mira la realidad política y social con una lente distorsionadora y casi lisérgica, es reconocible al instante, y es lo que prevalece.

Todo es mucho más simple, eso sí, que en 'Amanece que no es poco': el planteamiento, la supuesta historia y los escenarios, que enfrentan al poblacho compuesto por los parados y a la corte del rey, en un paisaje imposible que combina un rascacielos tipo Benidorm y un Monument Valley. Hay más carga política, sin llegar a parodiar la España de hoy. Las escenas de diálogos en pareja (la de la Guardia Civil brilla), en grupo o en masa, llevan todo el peso de la película, con desigual inspiración, pero con momentos regocijantes en el puro estilo Cuerda, y el aliciente de todo una larguísima lista de actores. No se puede pedir la lucidez descabellada del original, pero divierte a la parroquia, que no es poco.