Abierta la inscripción para Cine en Construcción y Glocal in Progress AGENCIAS Martes, 30 abril 2019, 14:46

El Festival de Cine de San Sebastián ha abierto este martes las convocatorias de sus secciones Cine en Construcción 38 y Glocal in Progress, cuya fecha límite de inscripción es en ambos casos el 30 de junio.

Cine en Construcción, que apoya la finalización de proyectos latinoamericanos junto a Cinélatino, Rencontres de Toulouse, se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre durante el 67 Zinemaldia y coincidiendo con el VIII Foro de Coproducción Europa-América Latina.

En esas mismas fechas tendrá lugar asimismo la tercera edición de Glocal in Progress, apartado dirigido a producciones europeas en lenguas no hegemónicas, es decir, aquellas que no estén rodadas en español, alemán, francés, inglés, italiano o ruso.