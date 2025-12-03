Zinema ulertzeko beste hainbat ikuspuntu bildu ditu 'Dena egiteke dago, zinema tirokatu' liburuak
Iratxe Fresnedak koordinatu duen lana Nosferatu Bildumaren XIII. zenbakia da
Donostia
Asteazkena, 3 abendua 2025, 13:59
«Mugarik gabeko ideia« aurkeztu zioten Euskadiko Filmategiak eta Donostia Kulturak Iratxe Fresnedari Nosferatu Bildumaren ale berria egiteko, eta erronka horri eutsiz, zinemaren ikerkuntzan eta sorkuntzaren inguruan lan egiten duten hainbat ahotsen ikuspegiak bildu ditu 'Dena egiteke dago, zinema tirokatu' liburu kolektiboan.
Erronka nagusia «orain arte landutako beste ibilbideetatik ihes egitea izan da», aitortu du Fresnedak liburuaren aurkezpenean. Horretarako, zinemara gerturatzeko aukera desberdinak arakatu dituzte Fresnedaz gain, Tania Arriaga Azkaratek, Aitor Arruzak, Maitane Hernandez Eyheramonhok, Gentzane Martinez de Osabak, Olatz Ovejero Afonsok eta Eliza Villota Sadabak. «Ikuspegi desberdina duen lantalde anitza sortu da eta niretzat oso polita izan da lan hau beraiekin kudeatzea», azaldu du.
«Askatasun» osoa izan dute autore hauek beren hausnarketak egiteko. Honela, gaurkotasunarekin lotuta dauden gaiak landu dituzte, hiru ardatz nagusitan banatuta: sorkuntza, errepresentazioa eta bide berriak. Ardatz horien bitartez, ohiko film komertzialetatik aldendu eta zinemaren industria tradizionaletik kanpo sortzen diren sormen eta errepresentazio ikuspegien aniztasuna esploratu da.
Emakumeak eta industria zinematografien barruan sartzen ez diren beste kolektibo batzuk aspaldi hasi ziren zinemaren historia propioa idazten eta horrek «tendentzia berriak sortu ditu mundua ulertzeko eta kontatzeko». Honela, sortzaile berriek kudeatzen dituzten erronkei heldu nahi izan diete, «baina nondik gatozen ahaztu gabe».
Akademiako arauetatik ihes egiten saiatu direla azaldu du Fresneda, eta hortaz, liburu «irakurterraza» dela, publiko guztiei zuzendua, «dibulgazio ispiritu» batekin ere. Zinema munduaren barruan dauden ikuspuntu desberdinak ezagutzeko aukera eskaintzen duela uste du Fresnedak, nahiz eta gai asko kanpoan geratu «espazio faltagatik». Hala ere, «interes desberdineko pertsonak» erakarriko dituela ziur dago.
Argitalpen hau Nosferatu programazioaren 'Klasikoak, modernoak eta bitxiak. Zinemaren istorio feministak' zikloari dagokio, 2025. urte osoan zehar Tabakaleran garatzen ari dena Euskadiko Filmategiaren eta Donostia Kulturaren eskutik.