'Let there be light' film eslovakiarrak irabazi du Zinegoak-eko Sari Nagusia Europan gorroto-diskurtsoek izandako gorakada erakusteagatik saritu dute Marko Škop zuzendariaren lana

Marko Škop zuzendariaren 'Let there be light' (Nech je svetlo) film eslovakiarrak irabazi du Zinegoak jaialdiko Sari Nagusia. Bilboko Gaylesbitrans Nazioarteko Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdiak, 17. edizioan saritu ditu, baita ere, DOK sailean, Nicole Costaren 'El viaje de Monalisa' dokumentala eta KRAK sailean, ostera, Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli zinemagilearen 'So pretty'. Publikoaren Saria film labur onenarentzat 'Mi pequeño gran samurai' lanak irabazi du.

Banatutako sariek ezaugarri nagusi bi nabarmendu dituzte: indarkeria heteropatriarkalaren salaketa eta sexu-aniztasunaren aldarria orientaziotik haratago. Saritutako lanen proiekzioa martxoaren 11n izango da, asteazkena, Bilborocken.

'Let there be light' film eslovakiarraren saria epaimahai ofizialen eta publikoaren artean erabakitzen da. Škopen lanak FIK sailean irabazi du, eta Europa erdialdean gorroto-diskurtsoek eta homofobiak izan duen gorakada salatzen du. Hori dela eta, epaimahaiak nabarmendu nahi izan du «pelikula honek gizarte patriarkal eta militarista honen mekanismoak agerian uzten dituela. Horien eraginez aniztasuna isilarazi eta zigortzen dute, desirak mugatuz eta pertsonak askatasun barik bizitzera kondenatuz».

Horrez gain, pelikulako Zuzana Konecna aktoreak ere Film Luzeko Antzezpen Sekundarioaren Saria eskuratu du, «mina, amorrua, inpotentzia eta haserrea antzeztu duelako maisutanez. Hori guztia ia-ia elkarrizketa barik eta pertsonai protagonistaren presentzia nabarmenari kontrako pisua eginez».

Gau basatian barrena

FIK epaimahaiak ere aipamen berezia eman dio Alexandre Moratto zuzendariaren 'Sócrates' film brasildarrari, «pelikula bikaina delako eta elementu filmiko guztiak egoki lantzen dituelako». DOK sailean gailendu den Nicole Costa txiletarraren 'El viaje de Monalisa' lanari dagokionez, «film honetan zinemagile baten eta bere lagun baten arteko akordioa ikusten da. Haren lagunak 'aitortutako bigarren identitate' bat du, eta biekin batera ikuslea gau basati eta ederretan barrena murgiltzen dute».

KRAK kategorian, berriz, narratiba berriekin lotutakoa, Jessie Jeffrey Dunn Rovinelliren 'So Pretty' izan da pieza irabazlea, «Formaren eta edukiaren arteko koherentziagatik, eta konbentzio heteropatriarkalei urre egiten dien gazte talde baten istorioa kontatzeagatik. Jessie Jeffrey Dunn Rovinellik zainketen, aitasunaren eta nortasun ez binarioaren politika berri bat pantailara eramatea lortzen du, eta horrek gaur egungo eta beharrezko film bihurtzen du».

'Nech je svetlo' lanaz gain, hainbat dira LGTBI pertsonenganako indarkeria heteropatriarkala salatzen duten pelikulak. Jordan Goldnadelen 'Chechnya' film laburrak 'Aniztasuna eta Giza Eskubideen saria' eskuratu du, «errusiar errepublika honetan gertatzen den giza eskubideen krisia agerian uzten duelako». Zehazki, «izateko, sentitzeko, maitatzeko eta bizitzeko mila modu ditugun pertsonen bahiketa, tortura eta hilketa». Era berean, aipamen berezia egin diote 'Indianara' dokumentalari, «ezin baitugu ahaztu kalean dauden trans pertsonen borroka eta fundamentalismo guztiei aurre egiten dieten ekintzaileak». Hammad Rizviren Rani film laburrak, Pakistanen emakume trans batek pairatzen duen indarkeria salatzen du.

Trans pertsonen errealitatea

Rati Tsiteladzeren 'Prisoner of Society' film laburrak lortu du Gazte Epaimahaiaren Saria, «lengoaia transgresore baten bidez Georgiako trans pertsonek bizi duten errealitate gordina salatzeagatik». Gainera aipamen berezia eman diete Tiago Minamisawa, Bruno H. Castro eta Guto BR zinegileen Sangro film laburrari, GIBarekin bizi diren pertsonen serofobia eta estigmatizazioa salatzen dituelako.

Gorputz guztien aniztasuna aldarrikatzen duten lanek ere protagonismoa hartu dute palmaresean. KC Cory zuzendariaren 'Bodies like oceans' film laburrak irabazi du Lesbianismo eta Generoaren Saria. Epaimahaiak nabarmendu duenez, «genero binariotik kanpoko edo queer generoko pertsona batek egindako obra ederra da, eta, gainera, bere gorputza ere errodajean jartzen du. Espazio publikoetako lodifobia eta gorputzei ezarritako arauak salatzen ditu. Erasoen aurrean autodefentsa kolektiboaz hitz egiten du, eta zaintza kolektiboak eta askotariko gorputzak ikusten dira«.

Euskal Aktore eta Aktoreen Batasunak ematen duen Interpretazio Onenaren Sariari dagokionez, Silvana Mihai aktorea izan da irabazlea, Bogdan Theodor Olteanu zuzendariaren 'Câteva conversații despre o fată foarte înaltă' lanagatik «bere gozotasun, jakin-min, pikardia eta supernaturaltasunarekin pantaila zeharkatzen duelako».