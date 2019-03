Zinegoak-eko film aukeraketa bat Donostian izango da ikusgai 'Rafiki' filmeko fotograma Martxoaren 4, 5 eta 6an, Antzoki Zaharrean ikusi ahalko dira 'Rafiki', 'Ni d'Ève ni d'Adam. Une histoire intersexe' eta film labur sorta bat Viernes, 1 marzo 2019, 13:14

Datorren martxoaren 4, 5 eta 6an, hau da, astelehenetik asteazkenera, Zinegoak-eko zenbait film Donostian izango dira ikusgai, Antzoki Zaharrean.

Otsailaren 18 eta martxoaren 3ra Bilbon egiten ari diren Gaylesbotrans Nazioarteko Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdi honetako bi film luze eta film labur sorta bat proiektatuko dira, Ehgam-ek Gehitu-k, Zinegoak eta Donostia Kulturak burututako elkarlanari esker.

Aurreneko bi egunetan 'Rafiki' (2017) eta 'Ni d'Ève ni d'Adam. Une histoire intersexe' (2018) film luzeak proiektatuko dira. Wanuri Kahiu keniarrak zuzendu du 'Rafiki' filma. Gizarte kontserbadorean bi emakumeren arteko erlazioa kontatzen du filmak, eta nola babesa aurkitzen duten batak bestearengan. Kena eta Zikik aukeratu beharko dute gizarteari aurre edo beraien aurka egin.

'Ni d'Ève ni d'Adam. Une histoire intersexe', bestalde, hausnarketa bat da, intersex diren pertsonek euren gorputzaz jabetzeko eta euren identitate propioa eraikitzeko bideei buruzkoa.

Azken egunean, martxoaren 6an, film labur sorta bat izango da ikusgai.

Inés Aledo Ricarte, Amaia Araiztegi Mendibe, Jone Garitano Orue, Alberto Gómez Andino, Aitor Ibarguren Balenciaga eta Paty Ortiz de Zárate Otaduyren 'Ondas mareadas' (2019); Raquel García Leónen 'Hilabetean behin' (2018); Sonam Larcin-en 'Après le silence' (2018); Sherren Lee-ren 'The Things You Think I'm Thinking' (2017); Goran Stolevski-ren 'Would You Look At Her?'; Alejandro Zunoren 'Oasis'; eta Reinout Hellenthal-en 'Something About Alex'; Deiane Morenoren 'Alde erantzia'.

Proiekzio guztiak 19:30ean egingo dira, Antzoki Zaharrean. Sarrerak bost euroko prezioan daude eskuragarri.