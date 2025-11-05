Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Agote posa ante la nao en Albaola, antes de que comenzaran a deslizarla hacia el mar. Lobo Altuna

Botadura nao San Juan

Xabier Agote: «Queremos que la nao llegue a Canadá en verano de 2027 tras un viaje de dos meses»

El inspirador del proyecto explica cómo será este viernes la botadura en Pasaia. «No habrá sustos: vamos a meter 50.000 kilos de piedras para asegurar la estabilidad»

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Xabier Agote vive entre la emoción de asistir a «un acontecimiento histórico a escala mundial» y los nervios «para que todo salga bien en un ... momento con el que he soñado toda mi vida». El viernes, a las cinco de la tarde, será la botadura en Pasaia de la réplica de la San Juan, la nao construida hoy con los mismos materiales y técnicas que la original del siglo XVI. «No habrá sustos como el que ocurrió en la Expo del 92 en Sevilla: nuestro barco llevará 50.000 kilos de piedras dentro para asegurar su estabilidad», dice el presidente de Albaola.

