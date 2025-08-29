Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Xabi Solano eta Jon Garmendiak 'Bidasoatik Harago' ikuskizuna aurkeztu dute

Bost emanaldietako lehena Hernanin izango da urriaren 23an Biteri Kultur etxean 19.00etan

J. Agirre

Ostirala, 29 abuztua 2025, 11:32

'Bidasoatik Harago', Xabi Solano musikaria eta Jon Garmendia 'Txuria' idazlearen ikuskizun berria da, eta urritik abendura momentuz bost emanaldi emango dituzte antzoki eta toki txikietan Hernanin, Getxon, Bilbon, Atharratzen eta Gasteizen. Ipuinak, poemak, idatzi laburrak, gitarra, trikitia eta ahotsa izango dira nagusi, hitzekin eta musikarekin jolasean arituz.

Bi euskal sortzaile hauek ibilbide luzea egin dute elkarrekin 30 urtez. Etzakit musika taldean hasi zen bien elkarlana eta Esne Beltza izan da beren azken proiektua.

Momentuz emango dituzten bost emanaldietako lehena Hernanin izango da urriaren 23an Biteri Kultur etxean 19.00etan. Ondoren Getxon azaroaren 7an Muxikebarri Arrigunaga aretoan 20.00etan. Hirugarrena Bilbon, azaroaren 18an Arriaga antzokian 19.30ean. Hurrengoa Atharratzen azaroaren 22an Prefostan 21.00n. Eta azkenik azaroak 30ean Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean 19.30etan.

'Bidasoatik Harago' proiektuaren irudia, Ainara Azpiazu «Axpi» eta Maitane Gartziandiaren esku egon da, diseinu grafikoaren eta ilustrazioaren arloko sortzaileak izanda. Axpik ilustrazioa egin du eta Maitanek diseinua. Tupust! komiki kolektiboko kideak dira biak sorreratik 2016an.

Axpiren arabera, «Afixak izokin bat agertzen du, Bidasoatik Urumeara salto egiten duena, bi arro hauetan garrantzi handia duen izaki bat izanik sinbologia aproposa duelako. Oso maitea dut, berezia da niretzat, euskal kulturaren iturburu. Irudian, jaiotetxera itzultzen da izokia, kantu hauen letren atzean dauden artistak bezala».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  5. 5 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9

    Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración
  10. 10 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xabi Solano eta Jon Garmendiak 'Bidasoatik Harago' ikuskizuna aurkeztu dute

Xabi Solano eta Jon Garmendiak &#039;Bidasoatik Harago&#039; ikuskizuna aurkeztu dute