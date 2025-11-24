Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una instalación coloca sobre un mapa la ubicación de los caseríos de Añorga. Iván Montero

Vista atrás para repensar el futuro de los baserris

El Museum Cemento Rezola acoge una muestra que repasa la historia de los caseríos del barrio de Añorga y plantea nuevas formas de habitarlos

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:40

Comenta

El baserri o caserío es una manera de habitar el territorio. O así lo era hasta hace unas décadas, un modelo social enfocado a la ... autosuficiencia, la gestión comunitaria y la convivencia intergeneracional, donde se compartían los espacios destinados a la vivienda y al trabajo. La expansión de las periferias urbanas, sin embargo, ha alcanzado muchos de los entornos rurales en los que se ubicaban los baserris. El barrio de Añorga, en Donostia, es un ejemplo. Ahora, una exposición que acoge el Museum Cemento Rezola explora la evolución del caserío vasco a través de los baserris que existieron en el entorno –algunos todavía mantienen su actividad–. Pero más allá de mostrar una visión nostálgica, la muestra invita a reflexionar sobre la transformación de estos espacios para que pervivan en el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  6. 6

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  7. 7

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  8. 8

    La polarización de la Justicia, a juicio
  9. 9

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado
  10. 10

    «Hay personas que comparten no solo vivienda, sino la propia habitación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vista atrás para repensar el futuro de los baserris

Vista atrás para repensar el futuro de los baserris