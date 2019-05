Visita guiada al corazón de Xian El grupo de suscriptores posa en el foso que muestra las reproducciones de más de 65 guerreros. / FOTOS JOSÉ MARI LÓPEZ Suscriptores de El Diario Vasco ON+ tuvieron la ocasión de ver la exposición Guerreros de Terracota PATRICIA RODRÍGUEZ SAN SEBASTIÁN Viernes, 24 mayo 2019, 09:39

Los lectores más fieles de El Diario Vasco tuvieron ayer una cita con los guerreros de Xian. El Club DV organizó para sus suscriptores un recorrido por la exposición 'Terracota Warriors', en Casa Ciriza de Pasaia, que desde el pasado 15 de marzo ha recibido con gran éxito a miles de visitantes y seguirá haciéndolo hasta el próximo 16 de junio.

Los ganadores del sorteo exclusivo para los lectores de pago de la versión on line de este periódico tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la historia de esta singular armada, así como la del emperador Qin Shi Huang, que creía en la vida después de la muerte, que pretendía que su ejército de más de 8.000 figuras lo protegiera y continuar con él sus conquistas en el más allá.

Esta visita forma parte de los muchos eventos que organiza este diario para sus suscriptores. Y es que además de poder leer todo el contenido de El Diario Vasco sin límites, cuentan con múltiples ventajas, sorteos y actividades organizadas en exclusiva para ellos. Entre ellas destacan los Encuentros DV, como el celebrado el pasado marzo con el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, o visitas guiadas a museos como el Aquarium, Albaola, Balenciaga, o San Telmo.

Suscriptores de toda la vida son los donostiarras Enrique y Esther, lectores habituales de la prensa. «Nos hicimos suscriptores hace años, cuando aún ni existía el diario digital y continuamos porque merece la pena, no es dinero», contaban en la entrada de Casa Ciriza, donde esperaban los otros nueve agraciados del sorteo. Los primeros en la fila, la donostiarra Jone y el irundarra Luismi conversaban minutos antes de empezar.

«Teníamos ganas de venir a la exposición, la historia nos llamó la atención y tuvimos la suerte de resultar ganadores», cuenta Jone, que se hizo suscriptora de El Diario Vasco ON+ por su gran afición por la lectura. «Nunca podía acceder a muchos de los contenidos que me interesaban y por eso me hice del club», algo que recomienda, al igual que las zarauztarras Miriam y Nerea, medio año como suscriptoras de ON+.

La visita comenzó a las seis de la tarde en una estancia habilitada como pequeña sala de cine donde se proyectó un documental cinematográfico sobre el descubrimiento del Ejército de Terracota por unos granjeros chinos en marzo de 1974. Una armada de miles soldados que, provistos de caballos y un centenar de carros, mandó construir para guardar su tumba Qin Shi Huang, fundador de la dinastía Qin, quien gobernó entre el año 247 y el 208 antes de Cristo.

El film sirvió de preludio a la visita guiada. La voz del experimentado guía, Alfredo Redondo, se resentía después de cuatro visitas seguidas durante el día de ayer. «Ha habido mucho movimiento», comentaba delante de las figuras de dos caballos antes de empezar con su explicación. Los diez afortunados del sorteo, Nekane, José Antonio, Miriam, Enrique, Bakarne, Inmaculada, Ion, Jone, David y Peio, junto a sus respectivos acompañantes, seguían con entusiasmo las explicaciones y curiosidades de esta apasionante historia que atrae a diario a cientos de visitantes venidos de diferentes localidades guipuzcoanas y francesas en su mayoría.

Los visitantes contemplaron más de 165 reproducciones del ejército de terracota del primer emperador de China, incluyendo la reproducción a escala, así como de otras 70 reproducciones de los hallazgos del mausoleo del emperador Huang, del que se dice que llegó a obsesionarse tanto con el poder que, habiéndose salvado de tres atentados, se convenció de que tenía que traspasar el mundo terrenal en busca de la inmortalidad.

El recorrido lo completaron las reconstrucciones de figuras humanas, a tamaño real, de los hombres de la época: gobernadores, oficiales, guerreros, junto a caballos, armas, herramientas y joyas. Y al fondo, el foso. Lo más esperado y el punto culminante de la muestra. Una reproducción a escala de 1:1 de una sección de la gran excavación de Xian, con más de 65 guerreros. Todos los elementos se confabulan para simular un espacio que provoca la ilusión de verse transportado a la tumba del emperador Qin Shi Huang.