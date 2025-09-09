Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Reportaje en DV en 1986.
Muere Rick Davies

Cuando DV viajó con Supertramp y Rick Davies vio a la Real en Atotxa

Rick Davies, cofundador junto a Roger Hodgson de la banda de rock progresivo Supertramp, murió el pasado sábado a los 81 años de edad en Long Island

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Eran otros tiempos: unos periodistas podían subirse al autobús privado de las estrellas, viajar con ellos en animada charla y hasta enseñarles cómo decir al público 'gabon Donostia'. El mítico Supertramp actuó dos veces en el Velódromo de Anoeta, en enero de 1986 y en marzo de 1988. En su primera visita la banda comandada por Rick Davies aterrizó en Biarritz y el entonces cronista musical del periódico, Iñaki Zarata, y el fotógrafo Fernando Postigo tuvieron la oportunidad de viajar con los artistas desde el aeropuerto de Iparralde hasta el donostiarra hotel Londres, donde se alojaban. Hablaron de música, pero también de los sanfermines y hasta de cocina vasca. En la muga los guardias civiles pidieron camisetas y discos, sin respuesta, y al llegar a La Concha Davis y los suyos celebraron la belleza de la ciudad.

Dieron un aplaudido concierto en el Velódromo y el día siguiente cumplieron su voluntad de ver un partido de fútbol en el viejo campo de Atotxa. Y qué partido: la Real ganó 6-0 al Valencia con John Benjamin Tosack en el banquillo. Cuentan que a los músicos les encantó tanto el juego de Luis Mari López Rekarte (su favorito ese día) como el ambiente, en línea con lo que el propio Toscak evocaba el domingo en su entrevista en DV. Supertramo regresó al Velódromo en 1988, ante 7.000 espectadores, y su última actuación en el País Vasco fue en 2010 en Bilbao.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  7. 7 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  8. 8 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  9. 9 La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián
  10. 10

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuando DV viajó con Supertramp y Rick Davies vio a la Real en Atotxa

Cuando DV viajó con Supertramp y Rick Davies vio a la Real en Atotxa