Cuando DV viajó con Supertramp y Rick Davies vio a la Real en Atotxa

Eran otros tiempos: unos periodistas podían subirse al autobús privado de las estrellas, viajar con ellos en animada charla y hasta enseñarles cómo decir al público 'gabon Donostia'. El mítico Supertramp actuó dos veces en el Velódromo de Anoeta, en enero de 1986 y en marzo de 1988. En su primera visita la banda comandada por Rick Davies aterrizó en Biarritz y el entonces cronista musical del periódico, Iñaki Zarata, y el fotógrafo Fernando Postigo tuvieron la oportunidad de viajar con los artistas desde el aeropuerto de Iparralde hasta el donostiarra hotel Londres, donde se alojaban. Hablaron de música, pero también de los sanfermines y hasta de cocina vasca. En la muga los guardias civiles pidieron camisetas y discos, sin respuesta, y al llegar a La Concha Davis y los suyos celebraron la belleza de la ciudad.

Dieron un aplaudido concierto en el Velódromo y el día siguiente cumplieron su voluntad de ver un partido de fútbol en el viejo campo de Atotxa. Y qué partido: la Real ganó 6-0 al Valencia con John Benjamin Tosack en el banquillo. Cuentan que a los músicos les encantó tanto el juego de Luis Mari López Rekarte (su favorito ese día) como el ambiente, en línea con lo que el propio Toscak evocaba el domingo en su entrevista en DV. Supertramo regresó al Velódromo en 1988, ante 7.000 espectadores, y su última actuación en el País Vasco fue en 2010 en Bilbao.