Viaje a la Rusia de inicios del siglo XX Anastasia no es un musical cualquiera. El teatro Coliseum de Madrid es el escenario en el que se puede disfrutar con esta obra basada en la película de 1997, combinando realidad y ficción. / STAGE ENTERTAINMENT El musical de Anastasia, en Madrid hasta el 14 de julio, permite conocer la historia zarista con pinceladas mágicas KAREL LÓPEZ Lunes, 27 mayo 2019, 07:16

Para viajar a la Rusia de comienzos del siglo XX no es necesario comprar una máquina del tiempo (no se fíen de esas que venden por Internet, no suelen funcionar...). Tampoco hace falta adquirir un billete de avión a Moscú o San Petersburgo para descubrir los rincones del pasado que aún conservan estas dos grandes ciudades...

Ni siquiera hay que coger el tren para cruzar prácticamente todo el Viejo Continente hasta llegar allí... Ahora basta con poner rumbo a Madrid y presenciar en directo el musical que cuenta la historia de la gran duquesa Anastasia Nikoláyevna de Rusia, combinando realidad y fantasía. Pero, eso sí, haciéndonos viajar de golpe a comienzos del pasado siglo, cuando los bolcheviques ponen punto y final a la dinastía de los Romanov.

Basada en la película de 1997, esta obra que se puede presenciar en el Teatro Coliseum de Madrid hasta el 14 de julio (de martes a domingo) cuenta cómo Anastasia, la joven hija del zar Nicolás II, sobrevive a la masacre del asesinato de su familia en San Petersburgo y es hallada años después, cuando se pensaba que había muerto aunque existían rumores de que estaba viva, por Dmitry.

Acompañados por Vlad, viajan tanto en tren como a pie hasta París, ciudad en la que buscan a su abuela, la emperatriz viuda María Fiódorovna, y a la que es la verdadera identidad de Anastasia. Y no falta, claro, la caja de música.

Un musical para soñar, perfecto para aquellos que quieran disfrutar de una escapada de un par de días en Madrid descrubiendo la Rusia de comienzos del siglo XX. En el mundo real Anastasia no sobrevivió, pero en el de la fantasía y los sueños, la gran duquesa enamora. 20 intérpretes en escena durante cada función (hay dos actores que tienen un total de 13 cambios de vestuario cada uno), más de 10 músicos tocando en directo... y así hasta un centenar de personas ponen las pinceladas mágicas a este musical.