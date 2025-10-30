Un viaje sin prejuicios por las Amazonias La nueva exposición del Museo San Telmo se adentra en la riqueza natural y cultural del inmenso territorio evitando los tópicos y los estereotipos

'Amazonias. El futuro ancestral' es el resultado de la fructífera colaboración que el Museo San Telmo mantiene con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Se trata de una ambiciosa exposición, de las denominadas inmersivas y que podrá visitarse hasta el 31 de marzo de 2026, que propone «un viaje sin prejuicios» por las distintas Amazonias. Su comisario, Claudi Carreras, la describe como «una reflexión sobre en qué momento la sociedad dejó de considerarse naturaleza, sobre cuándo se abandonaron los conocimientos ancestrales y cuándo se dejó de saber leer la naturaleza».

Jordi Costa, jefe de exposiciones de CCCB, insiste en el tema de los prejuicios, los tópicos y los estereotipos condicionados por los procesos coloniales. Desde los países occidentales Amazonia se asocia a selva y pequeños pueblos indígenas, idea muy alejada de la realidad porque el 80% de la población que habita en la inmensa zona lo hace un grandes ciudades. Se trata de una inabarcable extensión marcada por la diversidad que atraviesa nueve países. Además es el hábitat originario de unos 400 pueblos indígenas que hablan más de 300 lenguas diferentes.

En la iglesia del museo se ha construido una maloca, una especie de choza comunitaria indígena

'Amazonias. El futuro ancestral' es un recorrido sensorial por la inmensidad de los ríos y de los bosques, por los sonidos, los olores, las ciudades, los rituales, las personas y las historias de vida de las comunidades amazónica. Una enorme riqueza cultural y natural que hoy se ve afectada por la deforestación, los incendios, la sequía o las luchas por el control de las materias primas.

Borrado de la memoria

La exposición se divide en cuatro apartados comenzando por 'El mensaje de las raíces', en la iglesia del museo, donde se pone de relevancia que «durante más de quinientos años, la Amazonia ha sido víctima de un interesado malentendido que ha borrado la rica memoria cultural de una población original que llevaba más de trece mil años en el territorio». En esta zona se encuentran, entre otros materiales, plantas imprescindibles en la cultura amazónica, usadas desde hace siglos en rituales ceremoniales y curativos; murales de varios artistas y una maloca, una especie de choza comunitaria utilizada por los indígenas y construida en el museo respetando los mismos preceptos por el 'mayor' Emilio Fiagama, líder del pueblo uitoto.

A continuación se accede a 'Un árbol hecho de agua', donde el río Amazonas se erige como eje vertebrador de un territorio lleno de singularidades donde se han desarrollado diferentes formas de resistencia frente a un proyecto colonial homogeneizador. A lo largo de este recorrido se escuchan los sonidos, músicas y lenguas de la Amazonia y se puede oler su territorio. Se representan espíritus y las cuatro partes en las que sus distintas creencias dividen el, universo: la tierra, el mar, el cielo y el mundo espiritual.

'Bonanzas voraces' habla de la extracción y saqueo de los recursos naturales que supone «una de las más transparentes formas de violencia que se siguen ejerciendo en la Amazonia» y que conlleva una devastación ecológica y movimientos forzados de la población. Esta historia de extractivismo abusivo queda reflejada en la exposición a través de trabajos fotográficos y audiovisuales, documentos históricos y entrevistas a testigos y especialistas.

La muestra concluye con 'Somos tejido', donde los sueños y el uso de alucinógenos vegetales tienen un papel fundamental en la configuración de un orden natural en la Amazonia. Las comunidades se conectan con sus ancestros y con los espíritus del bosque. A través de audiovisuales, materiales científicos y un mural pictórico, este último ámbito invita a sumergirse en u sueño ritual para entender que «todos somos parte de un mismo tejido y que el futuro de la Amazonia es una causa común que incumbe a todos».