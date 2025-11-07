Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miles de personas siguieron la botadura desde Pasai Donibane. LOBO ALTUNA

«Esto es para todos como ver nacer a un hijo»

Emoción ·

Miles personas asistieron emocionadas a una botadura que sirvió de catalizador de los sentimientos acumulados durante los largos años de construcción de la nao

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:18

Desde la una del mediodía llevaba en las inmediaciones de la Factoría Marítima Albaola la irundarra Juncal Abad, que resumía en pocas palabras y sin ... la habitual contención tan guipuzcoana esos sentimientos de emoción que embargaron a la multitud que asistió a la botadura: «Esto es para todos como ver nacer a un hijo». Un 'hijo' cuya larga 'gestación' había presenciado buena parte de los asistentes al acto, acostumbrados a visitar la evolución de la construcción de una nao que se ha hecho esperar.

