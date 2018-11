A la venta las entradas para Mark Knopfler DV Miércoles, 7 noviembre 2018, 06:49

Las entradas para el concierto que el guitarrista y cantante Mark Knopfler ofrecerá en Pamplona el próximo 5 de mayo se encuentran ya a la venta. El exlíder de Dire Straits, que actuará también en otras ciudades españolas, presentará en esta gira su nuevo disco 'Down The Road Wherever'. El precio de las entradas oscila entre los 520 y los 246 euros.