Velada rockera de altura con Dave Kuswort y The Loons El Dabadaba recibe hoy al músico británico, antiguo integrante de Jacobites junto a Nikki Sudden, y al grupo estadounidense

El británico Dave Kusworth, antiguo integrante de The Jacobites junto al célebre Nikki Sudden, protagonizará hoy una velada rockera de altura en una función que abrirán los estadounidenses The Loons. Será a partir de las 20.30 horas y el precio de la entrada es de 12 en venta anticipada y 15 en taquilla.

Nacido en Birmigham en 1960, Kusworth se inspiró en el rock crudo de The Stooges y el glam-rock de The New York Dolls para montar TV Eye, su primera banda, cuando tenía 16 años. Pero su figura no alcanzó mayor proyección hasta que en 1984 fundó el grupo Jacobites con Nikki Sudden. Tras su debut homónimo lanzaron discos como 'Robespierre's Velvet Basement' (1985), 'Howling Good Times' (1994) o 'God Save Us Poor Sinners' (1998), publicados con distintas formaciones y alternados con sus proyectos en solitario.

La prematura muerte de Sudden en 2006 dio por terminada la experiencia de Jacobites y Dave Kusworth pasó un tiempo sin banda estable. Diez años después, el músico logró formar su actual banda, The Dave Kusworth Group, con la que factura un «rock rompecorazones» con ecos de Faces y The Rolling Stones. Esta noche llegará al Dabadaba para presentar el disco 'The World of Dave Kusworth' (2018), que brinda un repaso exhaustivo a una carrera de 40 años en los que también ha pasado por bandas como The Hawks, Dogs D'Amour, The Bounty Hunters y The Tenderhooks. Sus canciones han sido versionadas por artistas como Evan Dando o Mercury Rev, y recomendadas por ilustres como Tom Waits, Chuck Prophet y Peter Buck.

En lo referido a los californianos The Loons, cuya carrera se remonta a dos décadas atrás, algún medio los ha definido como «un maridaje perfecto entre el garage/psych y el british underground pasados por la batidora de The Pretty Things».