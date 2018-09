Velada country y folk con Sam Doores & The Horse Eyed Men en el Dabadaba

El Dabadaba acogerá hoy una interesante velada de música country y folk de raíz norteamericana protagonizada por Sam Doores & The Horse Eyed Men. La sala de Egia abrirá sus puertas a las 20.30 horas y el precio de la entrada asciende a 8 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

Según recuerdan desde el garito donostiarra, Doores es el líder de The Deslondes, grupo de New Orleans que ofreció uno de los mejores conciertos de country que se han visto en la sala. Cuando el estadounidense no toca con su banda, acostumbra a girar en solitario pero propuso actuar en Donostia junto a una formación reducida de The Horse Eyed Men, conjunto de Americana y cosmic country.

Así, prometen una sesión con «dos conciertos separados pero mezclados a la vez» y en la que «todos tocarán con todos». Será, por tanto, «una tarde guapísima de folk de raíces, country melancólico y repleta de toda clase de influencias de la música americana, para exprimir bien a fondo los últimos coletazos del verano».