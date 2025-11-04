Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Promotores y artistas que participarán en el espectáculo, este martes en Sarobe. Ivan Montero

La vanguardia de hace 50 años y la creación actual se unen en el espectáculo 'Ikimilikiliklik Vol.2'

La producción que estrenará Loraldia el 14 de noviembre contará con la presencia de Iñaki Salvador, Oreka TX, Libe Kortazar, Intza Alkain e Itziar Garaluce

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

Mikel Laboa, los hermanos Artze y Jose Luis Zumeta crearon hace 50 años 'Ikimilikiliklik', una propuesta rompedora que fusionaba la voz de Laboa, la poesía ... telúrica de Artze y la innovadora plástica de Zumeta, y que se convirtió en un símbolo de la modernidad y la experimentación en euskera. Tomando como base este espectáculo, Loraldia estrenará el próximo 14 de noviembre una producción que parte del espíritu experimental de la obra original, para trasladarlo al lenguaje escénico actual. 'Ikimilikiliklik Vol.2' será, según sus promotores, «un espectáculo rompedor que fusiona música, poesía, dramaturgia y artes audiovisuales en directo».

