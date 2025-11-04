La vanguardia de hace 50 años y la creación actual se unen en el espectáculo 'Ikimilikiliklik Vol.2'

Mikel Laboa, los hermanos Artze y Jose Luis Zumeta crearon hace 50 años 'Ikimilikiliklik', una propuesta rompedora que fusionaba la voz de Laboa, la poesía ... telúrica de Artze y la innovadora plástica de Zumeta, y que se convirtió en un símbolo de la modernidad y la experimentación en euskera. Tomando como base este espectáculo, Loraldia estrenará el próximo 14 de noviembre una producción que parte del espíritu experimental de la obra original, para trasladarlo al lenguaje escénico actual. 'Ikimilikiliklik Vol.2' será, según sus promotores, «un espectáculo rompedor que fusiona música, poesía, dramaturgia y artes audiovisuales en directo».

Bajo la dirección artística de Edurne Azkarate, Loraldia ha reunido a un nutrido grupo de artistas de la escena vasca actual. Entre ellos Iñaki Salvador, quien colaboró con Mikel Laboa, y ejerce de «puente» entre los dos mundos. Junto a él se subirán al escenario el grupo Oreka TX, con Harkaitz Martínez de San Vicente e Itziar Navarro, la cantante Libe Kortazar, la actriz Intza Alkain y la artista visual Itziar Garaluce, responsable de la creación audiovisual en directo.

Estreno en Pamplona

Los protagonistas participaron este martes en el acto de presentación del espectáculo que se celebró en Urnieta, en el centro de artes escénicas Sarobe. Precisamente aquí tendrá lugar el preestreno de la obra el miércoles, 12 de noviembre. El estreno será dos días después en el Baluarte de Pamplona, dentro de la programación de Iruñaldia.

Durante su intervención, los creadores explicaron que esta propuesta «no viene a imitar, sino a responder» a la obra original a través de nuevos textos, la música revisitada de Laboa, la poesía de Artze y la creación audiovisual en directo. «No es un homenaje. No es una reposición. Es un diálogo artístico entre los dos tiempos. Un tenso cordón umbilical que une pasado y presente». Para ello, el equipo artístico se ha concedido el mismo permiso que tuvieron los originales: el de ser absolutamente contemporáneos y arriesgados.

El espectáculo ha sido ideado y promovido por Loraldia produkzioak, y patrocinado por la Diputación Foral de Bizkaia y Laboral Kutxa. También han colaborado en el proyecto Mikel Laboa Katedra de EHU, el Ayuntamiento de Urnieta, Gobierno Vasco y laboratorio Formol.