Vaivén presenta 'El enjambre', una comedia sin límites Kepa Errasti. Escrita por Kepa Errasti y dirigida por Mireia Gabilondo, la función se estrena en castellano desde hoy al domingo en el teatro Principal ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 7 septiembre 2018, 08:21

Seis amigas se juntan en una casa rural para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Fueron cuadrilla hasta casi los treinta años, pero la vida las ha llevado por diferentes caminos. La celebración logra que se vuelvan a reunir diez años después, la fiesta sube de tono, corre el alcohol, no faltan drogas y empiezan a surgir lo que Kepa Errasti, el autor de la obra, denomina «conflictos secretos que han tenido ocultos mucho tiempo».

Errasti dice haber escrito «una comedia macarra en la que no he querido poner límites». En la que se habla de «la importancia de la cuadrilla en un pueblo pequeño del País Vasco». Que todos los personajes sean mujeres tampoco es casualidad, aunque no fue premeditado: «Yo he tenido una cuadrilla de mujeres y supongo que ha sido por cercanía. Pero luego me di cuenta de que al escribir la obra ese hecho cogía una fuerza especial».

«Estamos acostumbrados a ver tanto en cine como en la televisión historias un poco macarras protagonizadas por hombres, pero no con mujeres», indica Errasti. «Sobre todo si ponemos a esas mujeres en un ambiente de desenfreno, alcohol y drogas». El resultado explican en la compañía donostiarra Vaivén que ha sido «una comedia ácida en la que lágrimas y risa se entremezclan sin pedir permiso».

Humor negro

Sin permiso y con mucho «humor negro, que es lo que yo quería para mi historia», añade el autor. «Deseaba que estuviera entre el drama y lo muy 'heavy', que incluso de puro exceso te da muchas veces por reírte». Y para eso ha tenido que «jugar con los límites hasta donde se pudiera porque con todo lo que ocurre tienen que seguir como amigas».

Por el tipo de humor de 'El enjambre', Kepa Errasti dice que puede haber cierta conexión con la película 'Relatos salvajes'. «Aunque no tienen nada que ver, ese humor al límite, casi al borde de la tragedia y que a la vez te hace reír, fue una referencia». También se acuerda de la película 'Agosto', porque en 'El enjambre' «también ocurre todo dentro de una casa, sucede en tiempo real y, sobre todo, hace mucho calor, lo que va a agobiar bastante a estas seis mujeres».

Estrenada en euskera en julio, la producción de Vaivén se presenta en su versión en castellano hoy y mañana a las ocho de la tarde y el domingo a las siete en el teatro Principal. Itziar Atienza, Aitziber Garmendia, Sara Cózar, Getari Etxegarai, Leire Ruiz y Naiara Arnedo son las actrices que dan vida a una especial cuadrilla y a un espectáculo que tuvo su origen en la segunda edición del programa de nuevas dramaturgias, 'Antz3rkiz'.