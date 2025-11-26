Vagón, dulce vagón: soñando en el metro

La fugaz cabezada entre estación y estación es un fenómeno que se da en todas las grandes capitales que cuenta con una red de metro, ... pero en Japón tiene hasta su propia denominación: 'inemuri', un término que puede traducirse por «dormir estando presente». Con esta práctica como protagonista, el fotógrafo navarro Miguel Leache (Pamplona, 1959) ha confeccionado primero un libro y a continuación una exposición que ahora llega al Photomuseum de Zarautz. Son más de medio centenar de imágenes en blanco y negro tomadas en diferentes viajes que Leache realizó a Tokio entre 2015 y 2020. Bajo el título de 'Rápido REM' –el Rapid Eye Movement de la fase más onírica del sueño–, la muestra abierta ayer al público se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero.

La muestra no sólo reúne una treintena de retratos de ciudadanos de Tokio inmersos en lo que parece un profundo, aunque por fuerza breve sueño, sino que también ofrece una selección de imágenes de vagones, escaleras mecánicas, estaciones y otras estampas interioristas del metro de Tokio. La disposición de este grupo de imágenes adopta la forma de un friso, emulando lo que vería un usuario del tren subterráneo. Y por debajo, diez fotografías de pies, también de ciudadanos anónimos. El resultado se aproxima lo más posible a la experiencia visual de un viaje en el metro de la ciudad japonesa. En total, 65 fotografías en blanco y negro y diversos formatos para hacerse una idea de la forma de vida en la gran ciudad nipona.

La sucesión de instantáneas de viajeros de todos los perfiles de género y edad abandonados al movimiento del vagón indiga en el objetivo último de Leache, que no es otro que sacar a la luz «los motivos biológicos y culturales que empujan hacia el sueño a los pasajeros. La idea del 'inemuri' parece ceder ante la certeza científica de las hormonas que regulan el sueño y la vigilia».

Leache, que cuenta con obra en diversas entidades como la Filmoteca Vasca, es autor del fotolibro homónimo de esta exposición que se ha podido ver en Getxophoto y también en el Gaspesie de Quebec.