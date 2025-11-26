Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una usuaria del metro de Tokio, en pleno sueño. MIGUEL LEACHE

Vagón, dulce vagón: soñando en el metro

Con este término designan los habitantes de Tokio la fugaz cabezada entre estaciones del tren subterráneo. Una exposición en el Photomuseum ilustra esta costumbre

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:04

La fugaz cabezada entre estación y estación es un fenómeno que se da en todas las grandes capitales que cuenta con una red de metro, ... pero en Japón tiene hasta su propia denominación: 'inemuri', un término que puede traducirse por «dormir estando presente». Con esta práctica como protagonista, el fotógrafo navarro Miguel Leache (Pamplona, 1959) ha confeccionado primero un libro y a continuación una exposición que ahora llega al Photomuseum de Zarautz. Son más de medio centenar de imágenes en blanco y negro tomadas en diferentes viajes que Leache realizó a Tokio entre 2015 y 2020. Bajo el título de 'Rápido REM' –el Rapid Eye Movement de la fase más onírica del sueño–, la muestra abierta ayer al público se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero.

