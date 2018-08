60 urtez sagarraren adarraren puntaren puntan Madonna, maiatzean, New Yorkeko Met museoko galarako jantzia. Ez dezala inork ahaztu bera dela erregina. / EDUARDO MUNOZ / REUTERS Hirurak 1958an jaio ziren. Michael Jackson eta Prince jada ez daude hemen. Bera bai. Berak hil honen 16an 60 urte bete zituen. Zazpi egunez ospatu ditu. Marrakechen. Amaierarik gabeko festa batean, berbereen erara. Madonnaz ari gara. Nortaz bestela? BEGOÑA DEL TESO Domingo, 26 agosto 2018, 11:41

Liburu bat atera berri dute Michiganen jaio zen Madonna Louise Veronica Cicconez. Izenburu esanguratsua da oso: 'Bitch She's Madonna La reina del pop en la cultura contemporánea' (Dos Bigotes argitaletxeak kaleratua). Saiakera bilduma izugarria. Dastatzeko, gozatzeko, buruz ikasteko eta bihotzez gogoratzeko moduko izkribuak. Estetikaz jarduten dute egile batzuek. Izaeraz, nortasunaz, berberatasunaz, identitateaz besteek. Sexualitateaz. Oviedoko Unibertsitateko irakaslea den Eduardo Viñuelak juntatu zituen autoreak eta helburuak bateratu. Ez ahaztu Asturiaseko fakultate hartan 2015ean hainbat uda Miarritzen eman dituen abeslari/aktore/ sortzaile/dantzari/ekoizle/ honetaz antolatu zutela goi mailako kongresua. Madonnaz, bai. Anbizio ilehoriaz. Gaiak? Liburuan jaso dituztenak. Generoa. Kultura. Irudikapena. Estiloa. Zenbait aldarrikapen... Hortaz guztiaz? Baina Madonna ez da ba bakarrik abeslari?

Ba ez. Aspaldi gainditu zuen izaera bakan hori. Kantariarena. Hala ere, 300 milioi disko saldu izan ditu. Madonnak hamaika kontu gehiago izan ditu eta ditu esku artean: Zineman aritu da (pelikula on bakarra egin zuen, egiari zor: 'Desperately Seeking Susan'). Ekoizlea da. Musikarena. Pelikulena. Enpresaria. Koreografoa. Moda diseinatzailea. Are gehiago: moda eragilea. 'Influencer' bat munduko 'influencer' guztiak jaio aurretik. Andre eta jabe ikuskizunaren unibertsoan. Aurkitzaile mutur fina. Kalakan talde euskalduna ikuskizunaren munduko aldapeko sagarraren adarraren puntaren puntara nola bultzatu zuen ikusi, besterik ez.

Badira hiru urte diskorik kaleratzen ez duela (azkena 'Rebel Heart' izan zen, 2015ekoa) baina sare sozialetan iragarri berri du dagoeneko sartua dela grabazio estudioan. Alta, egun Madonnak ez du disko baten beharrik bazterrak astintzeko. Bapo astindu ditu dagoeneko. Joan den mendetik. Gogoratzen duzue Jean Paul Gaultierrek berarentzat asmatu zuen metalezko kortse hura? 1990ean izan zen, 'Blond Ambition' nazioarteko birarako. Gogoan altzairuzko bi armadura txiki puntazorrotzek estaltzen zizkiotela titi mehatxari horiek? Gogoan Madrilgo kontzertuan derrepentean gaztelaniaz «Non dira hankartean potroak dituzten gizonak?» oihukatu zuela?

'Blon ambition' birako irudia. / AP

Gogoan 'Like a Prayer' abestiaren koreografia non Jesu Kristo beltzekin muki-jaten ibiltzen zen? Ahaztuko duzue inoiz 'Like a Virgin'? Bertan, amoranteak estreinakoz laztantzen duen neskato birjina baten plantak egiten ditu eta emakumeen sexualitate librea erreibindikatu, techno pop benetako baten doinuaz. Gogoan 'Material Girl'? Ez? Ba berrirakurri edo berrabestu letra pikaro hura.

Joan den mendeko istorioak dira horiek, badakit. Berriagoagoa da 'Unapologetic bitch' abestia. Edo baginako fluxua ur bedeinkatuarekin parekatzen duen 'Holy Water'. Berriagoak Instagramera igo dituen irudiak. Han garbi geratzen da bost diola kirurgia plastikoaren halamoduzko emaitzak.

Lisboan bizi da egun Antonio Banderas gustuko ez zuela aitortu zuen erregina, Sean Pennekin eta Guy Ritchierekin amodio jolas perilosoetan ibili izan dena. Lisboako Santos auzoan, La Estrela Basilikatik ez oso urrun. Santos auzoa orain Design District deitzen dute Portugaleko eta mundu osoko sortzailerik abangoardiakoenak bertaratu baitira. Madonnak Pálacio Ramalheten, XVIII mendeko jauregi batean, hartu du ostatu. Ez ditu izarrak auzokide nolanahikoak: Michael Fassbender, Monica Bellucci eta Christian Louboutin maiteminetan daude Lisboarekin. Ziur, Madonnaren semeetako batek, Malawin adoptatu zuen David Bandak beste auzokoetako bat duela nahiago: Manchester United taldean dena lortu zuen Eric Cantona, New York Cosmoseko kirol zuzendaria. Ken Loachek pelikula ederra dedikatu zion 'Buscando a Eric'. Eta zergatik interesa dakioke Malawiko mutiko bati aspaldiko futbol izar Frantziakoa? Madonnaren semea futbolaria delako. Ospe handiko Benfica taldeko sail txikiagoetan dihardu, hamaika proba gogor pasa ondoren… Aurrelari finaren manerak dituela diote. Eta 60 urteko Louise Veronica, harro. Oso.

Miarritz. Kalakan. Lisboa. Benfica. Bitartean, disko berria grabatzeari ekin dio. Lagun, lankide, laguntzaile, serbitzari leialek inguratua. Esaterako, Madonnak berak deskubritu zuen Mirwais ekoizle ezin hobea.

60 urte. Eta bizirik. Inoren aurrean makurtu gabe. 2016an Billboard aldizkariak omendu zuen eta Woman in Music saria eskaini. Jaso zuenean hortzez eta haginez defendatu zuen egindako guztia: «Eskerrik asko denoi aurrera eraman dudan borroka aintzat hartzeagatik. Lotsabako sexismoaren aurka egin dut nere ibilbidea. Gupidagabeko misoginiaren kontra, bukaerarik gabeko jazarpenaren eta abusoen aurrean ez naiz inoiz belauniko jarri».

Askok Madonna 'lasaiago' bat nahiago lukete orain. Ez dute horren bortitz esaten, jakina. Idatzi, dotoreziaz zahar dadila idazten dute. Baina hori esateak zera esan nahi du: «Isil zaitez, har ezazu atseden, zoaz zure Lisboako txoko ederrera eta geratu han».

Luise Veronica Ciccone ez dago prest. Inolaz ere. 36 urteko ibilbide urrezko horretan hamaika aldiz berrasmatu du bere burua. Musika aldetik, dantza aldetik, jarrera aldetik, joera aldetik. Fisikoki. Moda kontuetan. Berak sortu ditu zenbait. Baita beste batzuk egokitu ere. Madonnak Madonna birziklatu du maiz. Etengabe. Sarri. XX. mendetik XXI garrenera egin dugu salto eta bera hor zegoen. II milurtekotik IIIra pasa gara. Eta bera hor zegoen. Usaimen ikaragarri ona du aldaketarako. Berarekin izango direnak aukeratzen ere.

Hasieran artista pop izan zen. Gero techno pop. House estiloari ez zion errefus egin. Evita Peron izan zen zineman askoren eskandalurako…. Txoko batean nahiko lukete hainbatek. Dotoreziaz zahartzen. Ez dago prest. Puntaren puntan eroso dabil. Amildegiaren gainean balantzaka, bai. Baina gustura. Zeharo.