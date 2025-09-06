50 urteak ospatzeko, 50 emanaldi
17 euskal konpainiak beren proiektuak aurkeztuko dituzte, eta haietako bederatzi euskarazko proposamenak izango dira
I. M.
Larunbata, 6 iraila 2025, 10:56
Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiak 50. urteurrena ospatuko du aurten eta 50 emanaldi baino gehiago eskainiko ditu irailaren 26tik abenduaren 13ra arte Felix Petite, Jesus Ibañez de Matauco, Federico Garcia Lorca eta Beñat Etxepare antzokietan. Sarreren salmenta irailaren 16an hasiko da ohiko kanaletan.
Antolatzaileek azaldu dutenez, 41 ikuskizunen 51 emanaldi programatu dira, horien artean tokiko konpainien erabateko 12 estreinaldi, Euskadin lehen aldiz ikusiko diren 14 proposamen, Gasteizko Udal Antzokien Sarearekin egindako baterako bi produkzio eta Off Lokal deialdiko zortzi lan.
Anabel Alonso, Ernesto Alterio, Vicky Peña, Nathalie Poza, Javi Gutierrez, Luis Bermejo, Pepe Viyuela eta Ana Rujas moduko antzezleak igoko dira Gasteizko antzokietatik, besteak beste. Era berean, Mario Gas, Andrea Jimenez, Sergio Peris-Mencheta, David Serrano eta Cris Blanco moduko zuzendarien lanak izango dira, eta, testuei dagokienez, Harold Pinter, Tenesse Williams eta Juan Mayorga egileenak taularatuko dira, besteak beste.
17 euskal konpainia
Jatorriari dagokionez, 17 euskal konpainiak beren proiektuak aurkeztuko dituzte, eta haietako bederatzi euskarazko proposamenak izango dira. Nazioarteko konpainiak ere izango dira, besteak beste, jaialdian jada parte hartu duten NeedCompany, Wajdi Mouawad eta Family Flöz, eta lehen aldiz izango diren Sergio Blanco antzerkigile uruguaitarra, Peeping Tom Belgikako konpainia eta Romina Paula argentinarra.
Dantzak ere izango du tokia jaialdiaren 50. urteurrenean, eta Gasteizen izango dira, besteak beste, Roger Bernat, Nacho Duato, Proyecto Larrua eta Enrique Cabrera eta Omar Meza.
'Antzerkia zabaltzen' ataleko hamar bat jarduera ere izango dira, horietako batzuk ohikoak: 'Atalak', 'Haurtxoak' proiektua, funtzio irisgarriak edota publikoarekin egindako topaketak.
Atal honetan berrikuntza bat ere izango da: 'Irakurtzeko antzerkia'. Irakurketa klub baten antzeko formatua duen proposamena da eta Juan Ibarrondok dinamizatuko du. Tennessee Williamsen 'A Streetcar named Desire' klasikoaren testua landuko da eta azaroaren 21ean emango zaio amaiera antzezpenarekin.
