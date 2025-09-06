Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdia

50 urteak ospatzeko, 50 emanaldi

17 euskal konpainiak beren proiektuak aurkeztuko dituzte, eta haietako bederatzi euskarazko proposamenak izango dira

I. M.

Larunbata, 6 iraila 2025, 10:56

Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiak 50. urteurrena ospatuko du aurten eta 50 emanaldi baino gehiago eskainiko ditu irailaren 26tik abenduaren 13ra arte Felix Petite, Jesus Ibañez de Matauco, Federico Garcia Lorca eta Beñat Etxepare antzokietan. Sarreren salmenta irailaren 16an hasiko da ohiko kanaletan.

Antolatzaileek azaldu dutenez, 41 ikuskizunen 51 emanaldi programatu dira, horien artean tokiko konpainien erabateko 12 estreinaldi, Euskadin lehen aldiz ikusiko diren 14 proposamen, Gasteizko Udal Antzokien Sarearekin egindako baterako bi produkzio eta Off Lokal deialdiko zortzi lan.

Anabel Alonso, Ernesto Alterio, Vicky Peña, Nathalie Poza, Javi Gutierrez, Luis Bermejo, Pepe Viyuela eta Ana Rujas moduko antzezleak igoko dira Gasteizko antzokietatik, besteak beste. Era berean, Mario Gas, Andrea Jimenez, Sergio Peris-Mencheta, David Serrano eta Cris Blanco moduko zuzendarien lanak izango dira, eta, testuei dagokienez, Harold Pinter, Tenesse Williams eta Juan Mayorga egileenak taularatuko dira, besteak beste.

17 euskal konpainia

Jatorriari dagokionez, 17 euskal konpainiak beren proiektuak aurkeztuko dituzte, eta haietako bederatzi euskarazko proposamenak izango dira. Nazioarteko konpainiak ere izango dira, besteak beste, jaialdian jada parte hartu duten NeedCompany, Wajdi Mouawad eta Family Flöz, eta lehen aldiz izango diren Sergio Blanco antzerkigile uruguaitarra, Peeping Tom Belgikako konpainia eta Romina Paula argentinarra.

Dantzak ere izango du tokia jaialdiaren 50. urteurrenean, eta Gasteizen izango dira, besteak beste, Roger Bernat, Nacho Duato, Proyecto Larrua eta Enrique Cabrera eta Omar Meza.

'Antzerkia zabaltzen' ataleko hamar bat jarduera ere izango dira, horietako batzuk ohikoak: 'Atalak', 'Haurtxoak' proiektua, funtzio irisgarriak edota publikoarekin egindako topaketak.

Atal honetan berrikuntza bat ere izango da: 'Irakurtzeko antzerkia'. Irakurketa klub baten antzeko formatua duen proposamena da eta Juan Ibarrondok dinamizatuko du. Tennessee Williamsen 'A Streetcar named Desire' klasikoaren testua landuko da eta azaroaren 21ean emango zaio amaiera antzezpenarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  4. 4 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 50 urteak ospatzeko, 50 emanaldi

50 urteak ospatzeko, 50 emanaldi