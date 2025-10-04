Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa

Txaber Altubek irabazi du Lekeitioko saioa

480 puntu lortuta azaroaren 2an jokatuko den Abadiñoko finalaurrekoetara sailkatu da zuzenean

J. A.

Larunbata, 4 urria 2025, 19:33

Comenta

Larunbat honetan Lekeitioko Ikusgarri zineman izan den Bizkaiko Bertsolari Txapelketako bigarren saioan Txaber Altube Sarrionandia nagusitu da 480 puntu lortuta eta, horretaz gain, azaroaren 2an jokatuko den Abadiñoko finalaurrekoetara sailkatu da zuzenean. Areto bete zale izan da gaurkoan bertsolariei adi, Altubez gain Beñat Bilbao Landa, Iker Uriarte Urrutia, Iruri Altzerreka Martinez, Jone Larrinaga Dañobeitia eta Lurdes Ondaro Mallea. Aste-bukaera igande honetan Mungian izango den hirugarren lehiarekin biribilduko da.

Lan puntuagarri guztiak egin ostean, Altubek pilatu ditu puntu gehien. Jarraian sailkatu dira Lurdes Ondaro Mallea (458 puntu), Iruri Altzerreka Martinez (444.5), Jone Larrinaga Dañobeitia (432.5), Iker Uriarte Urrutia (422.5) eta Beñat Bilbao Landa (416). Bostek lehen fasea amaitu arte itxaron beharko dute hurrengo fasean kantatzeko aukera izango duten jakiteko. Puntuazioaren arabera zehaztuko da.

Idoia Anzonandia Kareaga egin ditu gai-jartzaile lanak. Epaile honako hauek aritu dira: Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Beñat Romero Maguregi, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Marta Ortiz Mateo, Miriam Juaristi Urizar. Idazkari beharretan Itziar Basterretxea Olarreaga egon da.

Igande honetan jokatuko da hurrengo saioa, Mungian. Sarrerak, betiko moduan, bertsosarrerak.eus atarian daude eskuragai; baita Mungiako Olalde aretoko txarteldegian saioaren aurretik, aurretik agortu ez badira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Así son las aproximaciones visuales en el aeropuerto de Hondarribia: «Cada aterrizaje es un reto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txaber Altubek irabazi du Lekeitioko saioa

Txaber Altubek irabazi du Lekeitioko saioa