Zahartze osasuntsuan jarriko du arreta EITB Maratoiak
Abenduaren 18an izango da eta Niko Etxarten 'Euskal rock´n´roll' abesti mitikoa izango da soinu banda
J. A.
Osteguna, 2 urria 2025, 12:09
Azken urteetan gaixotasun baten arreta jarri ostean, 2025eko EITB Maratoiak «gai zabalagoa bat» izango du kausa: zahartze osasuntsua. Abenduaren 18an izango da, Adineko Pertsonen Nazioarteko Egunaren biharamunean, 'Hala, Bizi bedi bizipoza!' lelopean ondo bizitako bizialdi luze baten alde. Modu positiboan gainera. Izan ere, kontua da, ez bakarrik urte gehiago bizitzea, baita urte horiek hobeto bizitzea ere.
Niko Etxarten 'Euskal rock´n´roll' abesti mitikoa izango da soinu banda. Bizitzari kantu eginez, belaunaldiak batuko dituen kanpaina izan nahi du. Era berean, bildutako dirua osasun fisikoa eta mentala mantentzeko eta hobetzeko ikerketarako bideratuko da BIOEF Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioaren bidez.
«Mundu mailan pertsonak gero eta gehiago bizi dira, eta modu osasungarrian zahartzea lehentasunezko gai bihurtu da. Euskadi gizarte eta osasun desafio honi aurre egiteko prestatzen ari da, eta ezinbestekoa dugu zahartzaroaren alorrean ikertzen eta berritzen jarraitzea eta erreferente bihurtzen gaituzten programa espezifikoetan sakontzea», azaldu dute.
EITBren Bilboko egoitzako ekitaldian izan dira Isabel Octavio, EITBko Estrategia eta Komunikazio Korporatiboko zuzendaria; Iñaki Gutierrez Ibarluzea, Eusko Jaurlaritzako Ikerketa, Berrikuntza eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria; eta hainbat elkartetako ordezkariak: Victor Carramiñana BBK Sasoiko elkarteko arduraduna, Joserra Ecenarro Nagusilan elkarteko presidentea eta María Encarnación Baztan del Río, azken horretan boluntario.