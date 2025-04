julián alía Viernes, 3 de abril 2020, 00:14 Comenta Compartir

«Más bien poco» ha cambiado el estado de alarma la vida de Zacarías Fievet, un joven de 23 años, de padres franceses, pero criado en el valle de Benasque (Huesca). El propio Zacarías comenta que «ya tenía una vida social no muy amplia», y que eso es lo único que ha cambiado, porque «las ovejas no entienden de cuarentenas».

Jamás lo hubiese pensado, pero un día recibió una llamada de la productora El Terrat para ofrecerle participar en un programa de televisión. De hecho, Zacarías asegura que pensaba que era una broma de unos amigos, aunque, de todas formas, dijo que no le interesaba, que «lo de la tele no lo veía». Fue el miedo a mostrarse lo que le hizo rechazar la propuesta: «Soy pastor porque me gusta el anonimato; vivir en mi mundo y que nadie sepa de mí, ya que veo que no encajo en esta sociedad», dice.

Pero la capacidad de divulgación le hizo finalmente tirarse a la piscina. Así, el pastor trashumante se convirtió en el protagonista de 'Entre ovejas', un nuevo formato que estrena La 1 de TVE esta noche, a las 23:50 horas. El espacio sigue los pasos de Zacarías, de su rebaño de 1.300 ovejas, y también de dos famosos en cada entrega, que en el debut son Mariló Montero y Melani Olivares.

Consciente de que no es lo normal ser pastor a esa edad en el siglo XXI, el joven explica que sus padres, urbanitas, con 16 años se fueron a las escuelas de pastores que ya habían empezado en Francia.

En España, de momento, tan solo existen cinco. «Hay muchísima falta de pastores y muchísima gente que necesita ayuda en el campo», revela. Por eso, uno de sus objetivos es «crear una escuela en el Pirineo para dar posibilidades a la gente de cambiar de vida, y mostrar el oficio». Pero no siempre lo tuvo claro. Confiesa que le hubiera gustado ser guía de montaña o dedicarse a la repostería. Sin embargo, vio que «el oficio que más tranquilidad y libertad da es el pastoreo». Una profesión que «todos los días cambia» y en la que «no hay dos días iguales». Y más aún en el pastoreo de trashumancia, donde se recorren muchas zonas diferentes. A los animales, en vez de pastar, les toca caminar.

Para Zacarías, «hay una desconexión brutal con la naturaleza». No concibe «cómo puede haber gente que no sepa ni de dónde vienen los huevos ni la leche». Tan es así que asevera que «el principio de la vida está olvidado». No entiende cómo se puede tener un rumbo si no sabemos de dónde hemos salido.

Además de Melani Olivares y Mariló Montero, están presentes en el formato Verónica Forqué, Xuso Jones, Andreu Buenafuente, Raúl Cimas, Ricky Merino, Nacho Vidal, Anabel Alonso, Baltasar Garzón, Antonia Dell'Atte y Agatha Ruiz de la Prada. Y de entre ellos, Zacarías comenta que los que más le han sorprendido son el juez Garzón, «porque es un persona interesantísima», y Ricky Merino, «por mostrarse tal y como es». Pero es Melani Olivares, invitada esta noche, con quien podría «echar unas cañas todos los días».