Udazkenari begira, berritasunik ez da faltako EITBn
'Garena, batzen gaituena' lelopean aurkeztu dute programazioa
J. A.
Asteartea, 2 iraila 2025, 17:55
'Garena, batzen gaituena' lelopean aurkeztu du EITBk bere bi kate nagusietako aurkezpena. «Elkarrekin sentitu, dastatu, gozatu, deskubritu eta dibertituko gaituen askotariko edukiak prestatu ditugu, zerbitzu publikoa, aktualitatea eta gertutasuna ardatz izango dituen telebistarako eskaintza zabala», azaldu dute agerraldian.
«Mimo handiz» prestatu dute 'Euskal Herria Hegan', Miren Gaztañaga aktorearen ahotsak lagunduta Fernando Velázquezek sorturiko soinu-banda bidelagun duen bederatzi ataleko dokumental saila. Bakoitzean Euskal Herria airetik zeharkatuko da eta bi euskal kantari ospetsuren emanaldiak izango dira ikusgai.
Sukaldaritza, azken boladan telebistan gero eta pisu gehiago hartzen ari den eskaintza-mota, ez da faltako, Armintz Gorrotxategik 'Dagoenean bonbon' saioarekin « bidaia zaporetsu» eskainiko baitio ikusleari euskal gozorik esanguratsuenen atzean dauden istorio eder eta harrigarriak ezagutzera emanez.
Fizkioa ere itzuliko da, ikusleen aspaldiko eskaria, Primeranen ikusgai izan den 'Desagertuta', edota Donostiako Zinemaldian aurreestreinatuko diren 'Zeru Ahoak' eta 'Go!azen 12' telesailekin.
Itzuleren artean, nabarmentzekoa da 'Tribuaren Berbak', euskarari eta hizkuntzei buruzko entretenimendu eta dibulgazio saioa. Kike Amonarrizekin batera Izaro Arrutik gidatuko du programa. Ez dira faltako arratsaldeko 'Biba Zuek' magazina, gauetan 'Mihiluze' lehiaketa, elikadura eta sukaldaritza ardatz dituzten 'Txoriene' edo azken boladan eztabaidagune den '11 Entzuteko'.
ETB2
Bestetik, ETB2 kateari begira 'Teleberri'-k dakartza berri esanguratsuenak, platoa zein aurpegi berriak estreinatuko baititu. Orain arte Radio Euskadiko albistegietako buru izan den Dani Alvarezen eskutik helduko dira albiste nagusiak gauero eta asteburuetan Saioa Martija izango da aurkezle. Africa Baetak osatuko du ETB2ko aurkezle taldea.
Era berean «elkarrizketa zintzoa eta hausnarketa sakona» sustatu nahi dituen 'El Otro Lado de la Mesa' da apustu nagusia. Xabier Garcia Ramsden kazetariak gidatua, gai berari buruzko iritzi erabat kontrajarriak dituzten eta elkarren artean ezagutzen ez diren bi pertsona batera eseriko dira afaltzera eta Amagoia Eizagirre psikologoak topaketa bakoitzean sortzen diren dinamikak aztertuko ditu. «Esperimentu sozial berritzailea» dela azaldu dute aurkezpenean.
Horretaz gain, programaziora itzuliko da 'Tal Para Cual' lehiaketa Anne Igartibururen eskutik, zinema bere osotasunean duen 'La Noche de…' ere ez da faltako, oraingoan Sara Gandaras duela aurkezle -hain zuzen Álvarezen lekukoa hartuko du- eta Euskadiko kronika beltzari buruzko 'Así Se Escribe Un Crimen' dokumental sailak haietan jazotakoa gogoratuko du ikerketatik ebazpen judizialeraino.
