The Good Doctor: ¿confiarías en un cirujano con autismo? The Good Doctor, que se encuentra completa en Movistar+, ha sido renovada por una tercera temporada que llegará en otoño

¿Pondrías tu vida en las manos de un cirujano con autismo? The Good Doctor ha conquistado a millones de espectadores lanzando esta pregunta tan directa. El día a día del médico, el hospital y cómo afronta su situación dentro de su entorno son los grandes puntos a favor de una de las series de la temporada.

Quienes han empezado con The Good Doctor no pueden dejar de encadenar un episodio tras otro. Un placer culpable que pasó por Telecinco y que se puede encontrar completa en Movistar+ para volver a rescatar los capítulos una y otra vez.

¿De qué va The Good Doctor?

The Good Doctor nos cuenta la historia de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio. El joven Shaun, que fue víctima de bullying y rechazo en su infancia, se une al departamento de cirugía de un prestigioso hospital de la ciudad de San José, donde rápidamente se convertirá en el centro de atención.

The Good Doctor explora todos los aspectos del día a día de Shaun Murphy. Desde los recelos de compañeros y pacientes hasta su vida amorosa. The Good Doctor no evita en ningún momento la pregunta incómoda al espectador: ¿te pondrías en manos de un cirujano con autismo?

Acertadamente, no trata de pintar de color de rosa la realidad de Shaun Murphy, eso sí, un médico brillante y con unas capacidades muy altas. Sus crisis, sus bloqueos, sus dudas y sus inseguridades son parte importante también de The Good Doctor.

Con el respaldo de grandes nombres

The Good Doctor es una serie que viene respaldada por dos de los nombres más cotizados en la televisión americana actual: David Shore y Freddie Highmore. David Shore le sonará a los seguidores de House, aquella serie donde Hugh Laurie interpretaba a un doctor cascarrabias. El creador de House está también detrás de The Good Doctor, asegurando un pulido tratamiento de personajes, de los casos médicos y unos guiones sorprendentes.

El otro pilar de The Good Doctor es su protagonista, Freddie Highmore. Con 27 años el británico está en su mmento más dulce. Aunque apareció en películas como Charlie y la Fábrica de Chocolate es en la televisión donde ha conseguido el aplauso unánime. En Bates Motel bordó el papel de Normal Bates, el mítico asesino de la película Psicosis. En The Good Doctor da vida al protagonista, papel por el que también le están lloviendo premios.

Porque nunca viene mal una serie procedimental

En un momento donde las series apenas superan los 10 capítulos por temporada, y muchas veces sus tramas se cierran después de una breve tanda de capítulos, The Good Doctor opta más por un formato clásico. Al igual que las series policiales, The Good Doctor es una serie procedimental, donde cada capítulo plantea un problema que se termina resolviendo al final de este. Además de los casos a resolver en cada capítulo tiene una historia de fondo que ocupa una pequeña parte de cada episodio, desarrollándose a lo largo de toda la temporada.

Otro factor que hace a The Good Doctor una serie peculiar es su duración: 18 capítulos por temporada. La serie de ABC, el canal americano que la creó, se pensó para emitirse semanalmente, no para darse un atracón un día y luego olvidarse, tal y como el propio Freddie Highmore reconoció en su reciente visita a Late Motiv, el programa de Buenafuente.

Aprovecha y súmate a la fiebre por The Good Doctor, una serie diferente, con un protagonista diferente y un formato diferente. Ya está disponible en Movistar+ donde enamorarte de Shaun Murphy. Ponte al día con The Good Doctor antes de que llegue la tercera temporada, por la que ya está renovada.