«Tengo la tele puesta siempre» Toñi Moreno vuelve de sus vacaciones para conducir 'Viva la vida', el magacín de Telecinco que estrena hoy su segunda temporada. «Mediaset me devolvió la ilusión cuando ni yo misma creía en mí» JULIÁN ALÍA Sábado, 1 septiembre 2018, 09:23

Tras una «primera temporada que se ha alargado más de la cuenta», ya que comenzó en mayo, en vez de septiembre como es habitual, Toñi Moreno (El Prat de Llobregat, 45 años) regresa de unas vacaciones solidarias en Guatemala para ponerse hoy al frente de la segunda temporada de 'Viva la vida', el magacín de Telecinco de los fines de semana (a partir de las cuatro de la tarde los sábados y domingos). La presentadora gaditana (se crió en Sanlúcar de Barrameda) admite que le cuesta estar sin trabajar y, en vacaciones andaba ya que se «subía por las paredes». Cuenta Toñi Moreno que la nueva temporada llega con sorpresas y nuevas secciones, como 'Mitos de los alimentos', donde contará con la participación de Jorge Brazález, ganador de la quinta edición de MasterChef. «Es algo en lo que el equipo lleva tiempo trabajando, y tenemos preparados dos programas espectaculares», explica la también encargada de conducir 'Gente maravillosa' en la autonómica Canal Sur. - ¿Cómo ha sido el viaje a Guatemala? - A la gente le ha sorprendido mucho, pero quien me conoce sabe que es algo que hago normalmente. Viene bien tener los pies sobre la tierra. Ya estuve en Camboya, haciendo un reportaje sobre la pederastia, en Sierra Leona o en Afganistán. Ahora, llevaba cuatro años sin vacaciones y dije 'demos un cambio a esto'. Ayuda en Acción se puso en contacto conmigo, y la verdad es que hacen una labor impresionante. Ha sido un viaje duro y una experiencia que me ha marcado. - ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? - Que en el tiempo que estamos haya gente que no tenga cubiertas las necesidades básicas. No tienen agua, luz, comida... Me ha dolido. Aunque sabía que existía, es algo que te choca cuando lo vives. - ¿Cómo se siente cuando una cadena apuesta tan fuerte por usted? - Muy agradecida a Mediaset. Lo digo cada vez que tengo oportunidad. Es una cadena que apostó por mí cuando nadie lo hizo. Ellos lo hicieron cuando yo no era un valor al alza. Era una época en la que ni yo misma creía en mí, y me devolvió la ilusión. - ¿Le importa el horario de fin de semana? - Para nada. Me organizo de otra manera. Cuando el resto trabaja, yo aprovecho para otras cosas, como ir al banco, a visitar a mi madre... Es algo que no me supone ningún esfuerzo. - ¿Qué formato le gusta más? - El que hago en cada momento. Me encanta el magacín, hacer una escaleta en directo para tener que cargármela poco después... Pero también me gusta el formato reportaje, donde tienes más tiempo y cuidas más todo. Me gusta tanto la tele que no puedo hacer distinciones entre actualidad y entretenimiento, porque me gustan los dos por igual. - ¿Y a la hora de consumir televisión? - Suelo ver el estreno de cada programa. Y si me engancha, me quedo. Veo todo. Me encantan los 'docu-realities', las series... El programa de Jesús Calleja es un fijo. Además, tengo la tele puesta siempre, aunque esté leyendo, cocinando... Lo llevo de serie, como deformación profesional. - ¿Hay algún otro formato que le hubiese gustado presentar?

- Nunca me he propuesto nada ni he tenido planes a largo plazo. 'Viva la vida' es un programa que me encanta, y 'Gente maravillosa' es algo que, prácticamente, presentaría gratis, pero tampoco quiero dar ideas. Lo que tengo ya es bastante gordo, y me gusta centrarme en ello porque me parece lo mejor.