Tedio en la Nochevieja televisiva Roberto Leal debutó en las campanadas junto a Anne Igartiburu. / DV La última noche del año volvió a estar marcada por el aburrimiento en las cadenas de televisión. Solo José Mota y Cachitos pusieron algo de ingenio en una programación sin espectáculos en directo, salvo las campanadas BOQUERINI Miércoles, 2 enero 2019, 08:30

Solo José Mota y Cachitos pusieron algo de imaginación en la última noche televisiva del año. El resto, tedio, incluidas las campanadas, lo único en directo de una Nochevieja que pedía a gritos espectáculos en directo, alegres y bullangueros. Nada de novedad, ninguna cadena dio la campanada. Una vez más, lo de siempre. Mucha actuación enlatada y poco ingenio.

TVE Mota y Cachitos

Aunque José Mota no hizo nada nuevo, sus parodias siguen funcionando muy bien y te ríes con ellos. Lo mejor, los humoristas en chirona. Después '¡Feliz 2019!' Fue lo que cabía esperar, un batiburrillo musical de actuaciones sin criterio. En las campanadas, junto a una Anne Igartiburu de espectacular rojo, el debutante en estas lides Roberto Leal. Tópicos. En La 2, los Cachitos desempolvaron el archivo y resultó una bocanada de aire fresco. Brillantes los rótulos como el de 'La Vox' a Bertín Osborne o 'La Almudena' con 'Bailaré sobre tu tumba'.

Antena 3 Hada del bosque

La Nochevieja fue en Antena 3 todo un spot continuo de su programación. Lo titularon, sin la menor vergüenza, 'Manual para una Nochevieja perfecta'. En las campadas repitieron Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Ella con una especie de bikini floreado que definió como propio de «un hada del bosque». Ya cansa, todos los años con su 'deshabillé'. ¡Con el frío que hacía! Al rato volvieron para dar el nuevo año en Canarias, ahora ella algo más tapada y sumándose Brays Efe en lo que era un descarado anuncio del archipiélago.

Cuatro Un horror

El imperio Mediaset descartó la tradicional Puerta del Sol de Madrid por Sant Llorenç des Cardassar, en Mallorca, con Lara Álvarez y Jesús Calleja al frente. Toda Mediaset a la vez. Quizás hubiese sido loable esa solidaridad con el pueblo asolado por las pasadas inundaciones, pero no era la noche ni el momento adecuado para ello. En Cuatro todo fue un horror, antes con 'First Date' y Carlos Sobera y después de las campanadas con cine cutre. Sabían que esta tampoco era su noche y no se gastaron ni un euro en innovar.

Telecinco Más de lo mismo

La cadena sabe promocionar sus programas como nadie y cualquier momento es bueno para ello, incluso en la Nochevieja. La noche fue un eterno 'Got Talent España', solo interrumpido por las campanadas desde Mallorca con Lara Álvarez y Jesús Calleja, apostando así por una pareja tradicional de presentadores como hacen las otras cadenas frente al caos del 'totum revolutum' de años anteriores. El 'Got Talent España' con Santi Millán recuperó concursantes de las tres temporadas pretéritas que ya creíamos felizmente olvidados. Como siempre, más de lo mismo. Telecinco a lo suyo.

La Sexta Verborrea sin ritmo

La cadena que más horas al día hace en directo tiró la toalla y pusieron películas ya vistas mil veces. En las campanadas repitieron Cristina Pardo e Iñaki López, con una excesiva verborrea, que un año más parecían más pendientes de Antena 3 que de su cadena, incluso con un cartel luminoso de 'La Voz' junto al árbol. Los sketchs de otros personajes de Atresmedia como los de 'El chiringuito' terminaron por romper el ritmo. Tenían prisa por irse y a las 12 de Canarias ya no estaban, y se conectó directamente con Antena 3.