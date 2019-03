¿Estás preparado para la tercera temporada de Stranger Things? La tercera temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix el próximo 4 de julio ASIER MANRIQUE Jueves, 21 marzo 2019, 11:14

Vuelve la nostalgia de los ochenta, vuelve el misterio, vuelve Stranger Things. La serie que hace ya tres años revolucionó el panorama audiovisual vuelve el 4 de julio con una temporada dispuesta a seguir rescatando nostalgia ochentera. Pero, antes de que llegue el estreno, ¿estás al día con Stranger Things?

Con 17 capítulos emitidos hasta la fecha, Stranger Things se puede encontrar íntegramente en Netflix. A partir del 4 de julio se sumarán ocho capítulos más a la lista de episodios. Si no quieres quedarte descolgado de la conversación cuando la Stranger Things 3 llegue, te proponemos un plan para ponerte al día.

Un capítulo por semana, prácticamente

Stranger Things tiene 17 capítulos, y para su tercera temporada quedan 16 semanas, contando desde este 21 de marzo de 2019. Si no eres un devorador de series, puedes ver a capítulo por semana empezando desde ya. Con una duración de entre 40 y 60 minutos por capítulo, Stranger Things es perfecta para tu ración semanal seriéfila.

Aunque, si eres de los que no pueden evitar hacer maratones de sus series favoritas, Stranger Things es un placer culpable que te está esperando. Los que ya la han visto te lo habrán dicho, la serie se ve en un periquete, y es imposible no encadenar un capítulo tras otro. Así que si eres de estos, reserva un fin de semana antes de julio y coge sofá y manta y apúntate a una maratón de Stranger Things.

¿De qué va Stranger Things?

Stranger Things aborda los misteriosos sucesos que ocurren en un pequeño pueblo de Indiana tras la desparición de un niño llamado Will Byers. Los amigos de Will no se rendirán a encontrarlo y, al puro estilo de Los Goonies, se enfrentarán a peligros para dar con él.

Experimentos médicos, otras dimensiones, lo paranormal y la aventura se entremezclan a lo largo de sus dos temporadas. La mezcla de personajes adultos y jóvenes ponen el contrapunto perfecto a una historia que, ante todo, tiene la capacidad de enganchar al espectador.

¿Por qué debo ver Stranger Things?

Stranger Things es un cóctel adictivo que mezcla buena parte de lo que hoy mejor funciona: un misterio por resolver, la nostalgia ochentera, una serie maratoneable y una excelente selección musical. Los 17 capítulos y una trama, con un misterio de fondo bien hilado, han convertido a Stranger Things en una de esas series que los espectadores no pueden dejar de ver en ningún momento.

Pero si algo funciona en Stranger Things es la nostalgia. Es curiosa la mezcla que hace de conocidísimas películas de los 80 como Los Goonies, Los Gremlins, ET el extraterrestre o Cuenta Conmigo. Sus guiones recuerdan a los de Steven Spielberg o Stephen King. Y la selección musical donde suenan nombres como Foreigner, Joy Division, Scorpions, Duran Duran, The Clash o Queen nos transporta directamente a los años 80.

Porque Stranger Things es un homenaje a toda la cultura, la música, el cine, la moda, la televisión, los videojuegos y la estética de la década de los 80. Si el espectador ha vivido esa época se sentirá cautivado al instante, volverá a su juventud. Pero incluso los más jóvenes disfrutan de ella, aunque aquellos años les queden ya muy lejos.

Aclamada por el público y la crítica

Stranger Things, disponible en Netflix en su totalidad, ha conseguido el aplauso de los críticos y los espectadores por igual. La crítica ha valorado la serie con un 7,8 de media sobre 10, mientras que en el sitio web Rotten Tomatoes tiene un ratio de aprobación del 94%.

La serie protagonizada por Winona Ryder y Millie Bobby Brown ha acumulado nominaciones y premios tan reconocibles como los Globos de Oro, los Emmy, los People's Choice o los SAG. Tanto su estética como su trabajo actoral y de guion han sido reconocidos ampliamente.

Si todavía no has visto Stranger Things, ¿a qué estás esperando? Adéntrate en el upside down, lucha contra el demogorgon y vuelve a vivir como en los añorados años 80. Déjate llevar por la magia de Stranger Things.