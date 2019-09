'Shameless', una serie extrema, pero muy real Reparto principal de la décima temporada de 'Shameless'. 'Shameless' estrenará el próximo 3 de noviembre su décima temporada asentada como una de las comedias más corrosivas de la última década ASIER MANRIQUE Miércoles, 11 septiembre 2019, 11:44

'Shameless' cuenta la historia de la familia Gallagher, un disfuncional y problemático clan familiar que vive en el South Side de Chicago, uno de los lugares más desfavorecidos de la ciudad. Una serie que rompe los esquemas de los espectadores en un torbellino frenético de situaciones rocambolescas que llevan una década conquistando a los espectadores.

Frank Gallagher es el cabeza de familia de los Gallagher. Un alcohólico y drogadicto hombre que ni siquiera es capaz de mantener a su familia. En su lugar, es Fiona, la hija mayor, la que tiene que hacerse cargo del resto de sus hermanos -Lip, Ian, Debbie, Carl y Liam- así como de sus padres, el inquebrantable Frank y Mónica, una figura ausente que hará apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Además de los Gallagher, 'Shameless' amplía su universo con Verónica y Kev, los vecinos que regentan el bar Alibi, o los Milkovich, una familia todavía más problemática que los Gallagher, entre otros muchos. La entrada y salida de personajes es imparable en 'Shameless' a medida que vamos descubriendo las aventuras y desventuras de sus protagonistas.

'Shameless' es extrema, pero real

'Shameless' ha sido calificada en ocasiones como una serie extrema. Representa gráficamente situaciones realmente incómodas de ver. No huye de personajes drogándose, bebiendo, haciendo el ridículo y hasta amputándose algún miembro. Pero todo esto tiene su base real.

Tanto la versión estadounidense, más famosa a nivel mundial, como la original británica, se basan en las vivencias personales de Paul Abbott, el creador y guionista de la serie. Nacido en una disfuncional familia de Burnley (Inglaterra), fue el séptimo de ocho hijos. Su madre los abandonó cuando tenía nueve años para comenzar una relación con un hombre que tenía un hijo de su edad, y su padre los abandonó dos años después. Su madre tuvo que mantenerlos trabajando en tres lugares al mismo tiempo.

El creador de 'Shameless' fue violado a los 13 años y trató de quitarse la vida varias veces tras ese incidente. Fue ingresado en un centro psiquiátrico. No fue hasta su edad adulta, cuando comenzó a escribir y a acudir a la universidad, que su vida pudo cambiar a mejor.

Muchas de las vivencias, propias y ajenas, de Paul Abbott se reflejan en 'Shameless'. La bipolaridad de Ian y Mónica, el embarazo adolescente de Debbie, el abandono de los padres del núcleo familiar, problemas con las drogas y el alcohol, menores de edad teniendo que mantener a toda la familia, etc. 'Shameless' es extrema, pero real, lo que impacta todavía más al verla.

Amarás u odiarás 'Shameless', sin término medio

Si algo bueno tiene 'Shameless', y no lo ha perdido a lo largo de diez años, es que no deja indiferente nadie. Es una serie sin término medio. Amarás u odiarás 'Shameless', no hay otra.

Si eres capaz de entrar en la locura de los Gallagher disfrutarás como un enano de las mil y una peripecias de sus protagonistas. Conseguirás rascar entre todas lo negativo que les sucede para terminar riéndote de su situación. 'Shameless' es una serie que te ayudará a valorar más lo que tienes a mano.

El espíritu de superación de Fiona, los problemas con el alcohol de Lip, la relación amor-odio de Ian y Mickey, las hilarantes situaciones que viven Verónica y Kev, la violenta actitud de Cam o las constantes recaídas de Frank. Sin olvidar el desfile incesante de personajes que te dejarán con la boca abierta. 'Shameless' es una serie capaz de sorprenderte 110 capítulos después, solo a la altura de las grandes series.

¿Qué vendrá en la décima temporada de 'Shameless'?

La décima temporada de 'Shameless' viene cargada de novedades. Al abandono de Emmy Rossum -Fiona- se le sumará el retorno de dos de los personajes más queridos por los espectadores: Ian y Mickey. Cameron Monaghan y Noel Fisher regresarán a la ficción tras ausentarse en la última tanda de episodios.

En esta nueva temporada de 'Shameless' será Debbie quien tenga que hacerse cargo de la familia Gallagher. Lip se enfrentará al reto de ser padre, Ian y Mickey tendrán que aprender a convivir encerrados en prisión y Carl seguirá persiguiendo su sueño de entrar al ejército. Mientras tanto Frank, bueno, Frank seguirá siendo Frank.