10 series para ver este verano Desde 'Chernobyl', la sensación de la temporada, hasta 'La casa de papel', el estreno más esperado, estas son nuestras recomendaciones seriéfilas para el verano ASIER MANRIQUE Miércoles, 12 junio 2019, 17:53

¿Te vas de vacaciones y no sabes qué serie ver para entretenerte en el avión o el coche? Te damos algunas ideas de series ya estrenadas o por estrenar que lo van a petar este verano. Si no quieres quedarte fuera de las conversaciones este verano, apunta, estas son las 10 series que tienes que ver:

Chernobyl

'Chernobyl' es la serie que no puede faltar este verano. Si quieres estar al día de las conversaciones más seriéfilas tienes que ver 'Chernobyl'. HBO estrenó la miniserie el pasado 7 de mayo, y con solo 5 capítulos algunos la han comparado en calidad con 'Juego de Tronos'.

El aterrador retrato del accidente nuclear de Chernobyl (Ucrania) en 1986 es su premisa. Un primer capítulo de pura acción y cuatro más donde se describe con gran precisión lo sucedido, las medidas tomadas y la actuación de las autoridades hacen de 'Chernobyl' la serie perfecta. Si no quieres darte un atracón de muchos capítulos pásate por 'Chernobyl'.

Puedes ver 'Chernobyl' en HBO. Una temporada de cinco capítulos. Está confirmado que la serie no tendrá más temporadas.

Years & Years

Russel T. Davies, el hombre detrás de 'Queer as folk' y 'Doctor Who', es el autor de este drama familiar distópico producido por la BBC y que ha llegado a España de la mano de HBO. 'Years and Years' ha llamado la atención por su particular mezcla de géneros y por contar en seis capítulos 15 años de la vida de la familia Lyons.

Comenzando en el presente, 'Years and Years' sigue los altibajos de la familia Lyons, tomando la actualidad socio-política como punto de partida. Hay quienes han visto en 'Years and Years' una mezcla perfecta entre 'Black Mirror' y el drama familiar de 'This is Us'.

Puedes ver 'Years and Years' en HBO. De momento la serie cuenta con una temporada de seis capítulos.

Así nos ven

Con permiso de 'Chernobyl', 'Así nos ven' es la serie de la que todo el mundo habla. Llegó a Netflix sin hacer demasiado ruido, pero el boca a boca ha hecho de ella una de las series imprescindibles de la temporada. 'Así nos ven' aborda en cuatro episodios uno de los casos judiciales más polémicos de Estados Unidos.

El director Ava DuVernay nos descubre en 'Así nos ven' el caso conocido como «Los cinco de Central Park». Un grupo de jóvenes fue encarcelado durante años por un crimen que no cometieron. 'Así nos ven' ya ha removido conciencias y llamado la atención sobre el sistema judicial americano y los discursos de odio.

Puedes ver 'Así nos ven' en Netflix.

El cuento de la criada

HBO España ha estrenado el pasado 6 de junio la tercera temporada de 'El cuento de la criada'. El drama distópico convierte al espectador en testigo del nacimiento de la revolución de las mujeres.

13 capítulos completan la tercera temporada de 'El cuento de la criada', una de las series que más han impactado entre los espectadores en los últimos años. Como acostumbra HBO, la serie irá estrenándose capítulo a capítulo, y se espera que su conclusión llegue a España el 15 de agosto.

Puedes ver la tercera temporada de 'El cuento de la criada' en HBO, donde también es posible recuperar los capítulos de las dos temporadas anteriores.

Big Little Lies

'Big Little Lies', una de las grandes sorpresas de la pasada temporada, viene con nuevos capítulos. El drama de cinco mujeres en California regresa con siete nuevos capítulos y la incorporación estelar de Meryl Streep.

Aclamada por la crítica, 'Big Little Lies' explora el terreno de las mentiras, la amistad, la fragilidad del matrimonio o la crianza de los hijos. Nicole Kidman, Reese Witherspoon o Shailene Woodley se seguirán poniendo al frente de un reparto estelar.

Puedes ver la segunda temporada de 'Big Little Lies' en HBO. Cada semana, hasta el 22 de julio, se estrenarán los siete capítulos que componen la segunda temporada.

Too old to die young

Miles Teller ('Whiplash', 'Cuatro fantásticos', 'Divergente') protagoniza la apuesta fuerte de Amazon Prime para el verano. El 14 de junio se estrena 'Too old to die young', una serie criminal del que se espera mucho.

'Too old to die young' cuenta con la dirección de Nicolas Winding Refn, que dirigió 'Drive'. El festín visual está servido con una trama donde se mezcla la yakuza, narcos mexicanos, la mafia rusa y criminales adolescentes. Un cóctel explosivo que promete mucha acción.

Puedes ver 'Too old to die young' a partir del 14 de junio en Amazon Prime Video.

Dark

Se espera mucho de la segunda temporada de 'Dark'. La serie alemana que exploró en su primera temporada los viajes en el tiempo vuelve con una segunda tanda de capítulos con los que seguir descubriendo el misterio que rodea a la ciudad alemana de Winden.

'Dark' finalizará con su tercera temporada, ya confirmada, por lo que esta segunda promete avanzar todavía más en una trama que hace dos años cautivó. Algunos la han denominado como la 'Stranger Things' oscura.

La segunda temporada de 'Dark' podrá verse completa en Netflix a partir del 21 de junio.

Paquita Salas

Quizá la serie más veraniega de la lista. La tercera tanda de capítulos de 'Paquita Salas' llega a finales de junio. La serie creada por Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, es uno de los estrenos más esperados del verano.

'Paquita Salas' incorporará a Terelu Campos y Belinda Washington como personajes fijos en su tercera temporada. En estos seis capítulos Paquita tendrá que pelear por volver a recuperar su agendia de representación, PS Management.

La tercera temporada de 'Paquita Salas' podrá verse en Netlix a partir del 28 de junio.

Stranger Things

'Stranger Things' se estrenará en una fecha tan señalada como el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Ocho capítulos darán continuidad a una de las series más premiadas y seguidas de los últimos años.

La tercera temporada de 'Stranger Things' se centrará a mediados de 1985, en plena época del estreno de 'Regreso al futuro'. La serie volverá a recrear la estética y la música de la época en unos capítulos que prometen mucha más intriga.

El 4 de julio se estrenarán los ocho capítulos de la tercera temporada de 'Stranger Things' en Netflix.

La casa de papel

Sin ningún género de duda, 'La casa de papel' es la gran serie del verano. La serie española más exitosa de la historia volverá el 19 de julio con su tercera parte y un nuevo atraco que nos volverá a tener en vilo.

Al reparto habitual se sumarán nombres como Najwa Nimri o Rodrigo de la Serna. Un nuevo atraco y un nuevo plan volverán a juntar a Tokio, Río, Denver, Nairobi o El Profesor. Ya solo por el tráiler de 'La casa de papel', esta temporada promete.

Netflix estrena la tercera temporada de 'La casa de papel' el 19 de julio.