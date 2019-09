'Señoras del (h)AMPA' empodera a la mujer de clase media 'Señoras del (h)AMPA', que arranca la segunda tanda de capítulos de la primera temporada, ha sido una de las series sorpresa de la temporada ASIER MANRIQUE Miércoles, 18 septiembre 2019, 12:11

En un momento donde Netflix y HBO son dueñas y señoras de la ficción en televisión hay cadenas que siguen apostando por la producción propia. Entre telenovelas de sobremesa, comedias de comunidades de vecinos y series policíacas se estrenó antes del verano 'Señoras del (h)AMPA'. La ficción creada por Carlos del Hoyo y Abril Zamora se adentra en la historia de cuatro madres unidas tras matar accidentalmente a otra madre, Elvira.

Mezcla de thriller, costumbrismo y altísimas dosis de humor negro, 'Señoras del (h)AMPA', es un soplo de aire fresco en la parrilla televisiva. Una explosiva trama llevada al extremo y un guion que mima y cuida al detalle a sus protagonistas convencieron a los más de dos millones de espectadores que siguieron sus primeros cinco capítulos antes de la pausa veraniega.

Crítica social bien hilada

No es de extrañar que detrás de 'Señoras del (h)AMPA' se encuentre un relato que empodera a la mujer de clase media, esa que resulta invisible para las series. La ficción de Telecinco apunta directamente al espectador más hábil en captar subtextos, porque aquí el asesinato de Elvira es una mera excusa argumental.

Lo que realmente consiguen Carlos del Hoyo y Abril Zamora, mediante un guion cargado de una bien hilada crítica social, es que sintamos una fortísima empatía hacia sus protagonistas. La principal herramienta que emplean para ello, la identificación, nos lleva a ver en Lourdes, Mayte, Virginia, Amparo, Elvira y Anabel a nuestras madres, tías, hermanas, abuelas y vecinas. Aunque en la serie tengan un nombre, todos conocemos a mujeres como ellas. Divorciadas que tienen que sacar adelante a sus hijos con empleos precarios, abuelas que hacen las veces de madres, mujeres atrapadas en relaciones que no las hacen felices o señoras que aparentan una imagen que no se corresponde con la realidad.

'Señoras del (h)AMPA' se podría considerar como una de las series más feministas jamás hechas. Ningún personaje masculino pasa aquí de secundario, porque los problemas de las mujeres los resuelven las mujeres. 'Señoras del (h)AMPA' es #MeToo, pero sin pontificar, dando ejemplo, colocando a la mujer en el primer plano, en el foco.

Heredera de grandes comedias

Aunque los temas que 'Señoras del (h)AMPA' trata son universales y muy actuales, no deja escapar su estilo marcadamente español. La serie tiene elementos que recuerdan inevitablemente a 'Aída', 'La que se avecina', 'Aquí no hay quien viva' o 'Los Serrano'. Nos transporta a la vida en el barrio o a no poder llegar a final de mes, a los problemas cotidianos que tan bien ha retratado la comedia nacional.

Parte de ese recuerdo a las grandes comedias nacionales viene aportado por su reparto principal. Malena Alterio (Lourdes) dio vida a la mítica Belén López Vázquez en 'Aquí no hay quien viva'. Toni Acosta (Mayte) participó en 'Un paso adelante', 'Con el culo al aire' o 'Gym Tony'. La veterana Mamen García apareció en 'Escenas de matrimonio' y Nuria Herrero, la benjamina, sorprendió por su papel en la película 'Toc Toc'. Marta Belenguer estará siempre vinculada a la mítica 'Camera Café'. Entre los secundarios de 'Señoras del (h)AMPA' también hay nombres del nivel de Nuria González o Carmen Balagué, un lujo.

'Señoras del (h)AMPA' es una recomendable comedia que no tiene miedo de ahondar en el humor negro, tan poco habitual en la comedia actual. Una serie que desde su título promete, y cumple, dar un lugar privilegiado a las mujeres. Porque no hay otra serie que retrate mejor a la mujer de clase media que 'Señoras del (h)AMPA'.