El segundo final de 'Vis a Vis'

Una escena de 'Vis a Vis', la serie española que ha creado una legión de fans que se autodenominan 'La fiebre amarilla'. / R. C. La aclamada ficción española se despidió anoche de FOX tras conquistar a público de Latinoamérica y Oriente Próximo

Pocas series españolas pueden presumir de haber tenido dos vidas. Es el caso de 'Vis a Vis'. La ficción carcelaria acabó su primera etapa en Antena 3 con el final de su segunda temporada el 22 de junio de 2016. Desde la cadena aseguraban que continuar la historia «podría pervertir su esencia». Pero sus seguidores más acérrimos opinaban lo contrario. Todavía quedaba mucho por contar, aseguraban. 'La marea amarilla', como se autodenominan los fans, comenzó a ejercer presión en redes sociales para la renovación por una nueva tanda de capítulos y lo consiguieron: la cárcel de Cruz del Sur se cerró, pero se abrieron las puertas de Cruz del Norte. Sin embargo, anoche se despidió de sus fieles con un final centrado en el porvenir de sus protagonistas tras salir de prisión. «No es un final soñado, pero sí el más coherente», explica Iván Escobar, productor ejecutivo y 'showrunner' de la serie.

El último episodio se rodó en agosto con el monólogo de Sole -interpretado por la actriz cubana María Isabel Díaz- como última secuencia. «Fue una despedida poética. Nos resistíamos a abandonar el plató. Paseabamos por las galerías, tomábamos cervezas...».

El final de 'Vis a Vis' se cocinó teniendo presente la opinión de las actrices. «Había algo íntimo que comentar con ellas. Decirles cuál era el final del personaje y saber cómo lo veían. Y todas estuvieron de acuerdo», confiesa Escobar.

La ficción, que tendrá un 'remake' en la británica BBC, se ha emitido con éxito en otros lugares como Latinoamérica, Australia y Oriente Próximo. «Los actores me dicen que los conocen hasta en Argentina», apunta.

Detrás de las historias de Cruz del Norte se encuentran los mismos responsables que pusieron en marcha 'La casa de papel', la serie española ganadora de un Emmy. Pero Escobar cree que el éxito reside también en el público español: «'Vis a Vis' no existiría si el espectador no hubiera aceptado otro tipo de narrativas con una mirada más abierta y personajes menos perfectos».

«No la queríamos eternizar»

'Vis a Vis' resucitó con fuerza hace casi dos años. Atresmedia y FOX España firmaron, junto a la productora Globomedia, un acuerdo para que continuase en el pago. Una decisión que supuso un gran reto al tratarse de la primera incursión del canal temático en una producción de ficción española. «Cuando resucitamos 'Vis a Vis' sabíamos que teníamos un producto muy potente entre manos. Era la primera vez que nos enfrentábamos a algo así y no sabíamos cómo iba a funcionar. Pero el resultado ha sido inmejorable», asegura Daniel Pérez, director general de FOX Networks Group España. Las reclusas de Cruz del Norte han liderado la televisión de pago con una media de 300.000 espectadores cada lunes -más el seguimiento en su emisión no lineal- y han logrado imponerse al fenómeno mundial 'The Walking Dead', que se emite en la misma cadena. Un buen sabor de boca que deja la puerta abierta a una mayor apuesta de FOX por la ficción propia: «Seguimos viendo proyectos. El mundo de la producción local es uno de los caminos para diferenciarte. Si surge otra oportunidad, lo haremos».

Tras 40 episodios, la serie se despidió con un último capítulo titulado 'La marea amarilla', un homenaje a los miles de seguidores que empujaron para que tuviese una segunda vida. «No la queríamos eternizar. Cuando la compramos, nuestro objetivo era dar un final a la altura», añade Pérez. Y sobre la posibilidad de una continuación mediante un 'spin off', subraya: «En televisión no existen los noes rotundos».