San Sebastián y Martín Berasategui, protagonistas de la final de MasterChef Celebrity El programa de TVE1 conocerá esta noche el ganador cuyos finalistas son Mariló Montero, Miguel Torres, Juanjo Bona y Torito

L. G. Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:10

Una final de MasterChef Celebrity con sabor guipuzcoano, con San Sebastián y Martín Berasategui en el centro. RTVE ha levantado el velo sobre todo lo que prepara para el último programa, que La 1 emitirá este lunes 17 de noviembre tras 'La Revuelta'. Después de doce semanas de vértigo culinario, Mariló Montero, Miguel Torres, Juanjo Bona y Torito se jugarán el título y tomarán el relevo de Inés Hernand en el palmarés del concurso..

Como manda la tradición en el formato, el primer duelo de la noche saldrá de la prueba inicial en plató, mientras que el segundo finalista se decidirá en una emocionante prueba de exteriores. Los dos elegidos se disputarán el trofeo y los 75.000 euros destinados a la ONG que cada uno elija. Ambos, además, recibirán un premio especial: un curso de cocina de fin de semana en el Basque Culinary Center de San Sebastián, uno de los templos gastronómicos más prestigiosos del país.

La gran protagonista de esta edición será San Sebastián, ciudad que acogerá la última prueba de exteriores en un programa que quiere rendir tributo al cocinero guipuzcoano: Martín Berasategui. El maestro celebra 50 años de trayectoria impecable, medio siglo de creatividad, esfuerzo y un legado que lo ha convertido en emblema absoluto de la cocina nacional.

El homenaje tendrá lugar en el Palacio Miramar, antigua residencia estival de la reina María Cristina y hoy sede de algunos de los eventos más importantes de la capital donostiarra. Allí, los jueces recibirán a familiares y amigos íntimos de Berasategui. Los aspirantes deberán cocinar un menú cargado de 'garrote' para ganarse el último billete al duelo final.

Una final de MasterChef Celebrity en San Sebastián

Antes de viajar a Donostia, los concursantes deberán enfrentarse a un exigente desafío: cocinar al ritmo marcado por Virgilio Martínez, uno de los chefs más influyentes del planeta y responsable del restaurante Central, reconocido como el mejor del mundo por 'The World's 50 Best Restaurants'. A su lado estará Tamara Falcó, ganadora de 'MasterChef Celebrity', para animar la cocina.

Ya en el duelo definitivo, las cocinas se encenderán por última vez. Los finalistas deberán diseñar y ejecutar un menú completo: entrante, principal y postre, que condense todo lo aprendido en estos tres meses de competición. Sus compañeros, familiares y un jurado reforzado por el chef Oriol Castro*(tres estrellas Michelin) serán testigos y catadores de unas elaboraciones que decidirán quién se lleva la corona de esta décima edición.