Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Martín Bersategui, junto a los presentadores de MasterChef.

San Sebastián y Martín Berasategui, protagonistas de la final de MasterChef Celebrity

El programa de TVE1 conocerá esta noche el ganador cuyos finalistas son Mariló Montero, Miguel Torres, Juanjo Bona y Torito

L. G.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:10

Comenta

Una final de MasterChef Celebrity con sabor guipuzcoano, con San Sebastián y Martín Berasategui en el centro. RTVE ha levantado el velo sobre todo lo que prepara para el último programa, que La 1 emitirá este lunes 17 de noviembre tras 'La Revuelta'. Después de doce semanas de vértigo culinario, Mariló Montero, Miguel Torres, Juanjo Bona y Torito se jugarán el título y tomarán el relevo de Inés Hernand en el palmarés del concurso..

Como manda la tradición en el formato, el primer duelo de la noche saldrá de la prueba inicial en plató, mientras que el segundo finalista se decidirá en una emocionante prueba de exteriores. Los dos elegidos se disputarán el trofeo y los 75.000 euros destinados a la ONG que cada uno elija. Ambos, además, recibirán un premio especial: un curso de cocina de fin de semana en el Basque Culinary Center de San Sebastián, uno de los templos gastronómicos más prestigiosos del país.

La gran protagonista de esta edición será San Sebastián, ciudad que acogerá la última prueba de exteriores en un programa que quiere rendir tributo al cocinero guipuzcoano: Martín Berasategui. El maestro celebra 50 años de trayectoria impecable, medio siglo de creatividad, esfuerzo y un legado que lo ha convertido en emblema absoluto de la cocina nacional.

El homenaje tendrá lugar en el Palacio Miramar, antigua residencia estival de la reina María Cristina y hoy sede de algunos de los eventos más importantes de la capital donostiarra. Allí, los jueces recibirán a familiares y amigos íntimos de Berasategui. Los aspirantes deberán cocinar un menú cargado de 'garrote' para ganarse el último billete al duelo final.

Una final de MasterChef Celebrity en San Sebastián

Antes de viajar a Donostia, los concursantes deberán enfrentarse a un exigente desafío: cocinar al ritmo marcado por Virgilio Martínez, uno de los chefs más influyentes del planeta y responsable del restaurante Central, reconocido como el mejor del mundo por 'The World's 50 Best Restaurants'. A su lado estará Tamara Falcó, ganadora de 'MasterChef Celebrity', para animar la cocina.

MÁS INFORMACIÓN

Ya en el duelo definitivo, las cocinas se encenderán por última vez. Los finalistas deberán diseñar y ejecutar un menú completo: entrante, principal y postre, que condense todo lo aprendido en estos tres meses de competición. Sus compañeros, familiares y un jurado reforzado por el chef Oriol Castro*(tres estrellas Michelin) serán testigos y catadores de unas elaboraciones que decidirán quién se lleva la corona de esta décima edición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  4. 4 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  7. 7

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  8. 8

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  9. 9

    El rosa que impulsa la investigación
  10. 10

    Peio Etxeberria, el amigo de la pared izquierda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Sebastián y Martín Berasategui, protagonistas de la final de MasterChef Celebrity

San Sebastián y Martín Berasategui, protagonistas de la final de MasterChef Celebrity