San Sebastián se «empapela» con la cara de El Gran Wyoming: «Querían un modelo con una buena cabeza» El presentador de 'El intermedio' protagoniza el cartel oficial de la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, que rinde homenaje a David Lynch

J. F. San Sebastián Viernes, 24 de octubre 2025, 18:50 Comenta Compartir

La próxima semana, el viernes, llega una de las grandes citas culturales en San Sebastián, la Semana de Cine Fantástico y de Terror, esta vez con un cartel que presenta una cara, o una cabeza, muy conocida, la de José Miguel Mónzón, El Gran Wyoming. El presentador de 'El intermedio' ha aprovechado unos minutos de su programa para dar a conocer este hecho a toda su audiencia, con su habitual sentido del humor.

La introducción del tema, en el inicio del programa de este miércoles, estuvo a cargo de la copresentadora Sandra Sabatés, quien se mostró «impactadísima» por la imagen. La periodista catalana cuestionó a Wyoming sobre la omnipresencia de su rostro en la capital guipuzcoana: «porque toda la capital guipuzcoana está empapelada con tu cara y con este cardado...». La particular caracterización de El Gran Wyoming, que incluye un dramático «cardado» emulando al personaje de la película de David Lynch 'Cabeza borradora', fue el centro de las bromas en el programa de La Sexta.

Así, Sandra Sabatés insistió: «¿este es un premio para ti o un castigo para todos los donostiarras y asistentes a este festival?». El humorista defendió su papel artístico y explicó el sentido del homenaje: «Menos guasa, que esto es arte. Es un premio para todos... querían una cabeza, querían un modelo con una buena cabeza y decidieron que mejor la mía... porque me habían hecho una txapela con una capa de tuno... bueno, en fin, es un premio para todos porque es un homenaje a la película de David Lynch». Añadió, en tono jocoso, que le dijeron que su «melón era el más indicado».

La foto del Gran Wyoming en la mesilla

A pesar de la explicación, Sabatés continuó: «a mí la semana de terror se me va a quedar corta porque las pesadillas me van a durar un poquito más». Finalmente, Sabatés confirmó la permanencia de la imagen en su mente, bromeando con que la mirará «todas las noches», a lo que El Gran Wyoming replicó: «Ah, que tienes la foto en la mesilla».

Durante la presentación del cartel, el pasado 20 de junio en San Sebastián, Wyoming señaló sobre el resultado final del cartel que parecía «una mezcla entre un líder soviético venido a menos o que está en plena ejecución». José Miguel Monzón confesó que «pensaba que el trabajo iba a consistir en que me sacaran una foto y ya está. En 'El Intermedio', a diario utilizamos la IA para manipular fotos y meter la cara de Aznar, por ejemplo, y daba por hecho que sería algo así. ¡Pero no! Mi compromiso en principio era nulo porque no sabía que era un trabajo artesano para un festival que es totalmente friki. Me agradecen que estuviera muchas horas, pero yo no tenía eso previsto». De todo el proceso recuerda «la diadema con el pelo que ocupaba solo una parte de la cabeza, que me da una especie de 'sex appeal' solo para perversos polimorfos, a ser posible femeninos».

El Gran Wyoming en efecto protagoniza el cartel oficial de la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre. Se rinde así homenaje a David Lynch (1946-2025), uno de los cineastas más importantes del género fantástico, fallecido a comienzos de este año. El diseño del cartel, realizado por Ytantos con fotografía de Pedro Mambrú y Javier Bermejo, es una reconstrucción del mítico póster de la ópera prima de Lynch, 'Cabeza borradora' (1977). En él, El Gran Wyoming se convierte en el protagonista de la película, interpretado originalmente por el actor Jack Nance.

Como no podía ser de otra forma, el humorista acudirá a la jornada inaugural del festival como invitado especial este próximo viernes 31. La inauguración correrá a cargo de 'Gaua', la última película de Paul Urkijo que, en palabras del director del festival, Josemi Beltrán, «es magnífica». Dirigida para «un público más amplio» que sus anteriores filmes 'Errementari' e 'Irati', se proyectará en el Auditorio del Kursaal. Antes habrá sesión de maquillaje en el Boulevard y una kalejira, con estética de akelarre, hasta la Zurriola.