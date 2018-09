«No sabía ni cuánto dinero había en juego» Iosune Gamazo muestra el maletín con los 164.000 euros del premio . / ETB Una camarera de Vitoria se lleva en 'Atrápame si puedes' el mayor bote de la historia de un concurso de ETB IERA AGOTE Miércoles, 26 septiembre 2018, 06:49

Paga que algunos trabajadores perciben como añadido a la ordinaria». «¿En qué romántica ciudad italiana se puede cruzar el puente Rialto?». «¿Cómo se llama la prenda de vestir con capucha propia de los pueblos del Norte de África?». «¿A qué actor vuelve a dirigir 9 años después Daniel Monzón en la comedia 'Yucatán'?». «¿Qué grupo étnico musulmán está siendo muy perseguido en Birmania por la mayoría budista?». Con las respuestas 'extraordinaria', 'Venecia', 'chilaba', 'Luis Tosar' y 'rohingya', Iosune Gamazo, una camarera de Vitoria de 55 años, se ha convertido en la ganadora del mayor bote repartido en un concurso de Euskal Telebista (ETB), exactamente 164.000 euros.

Iosune, natural de Arrasate, casada con un cocinero de Bilbao y que reside en la capital alavesa, explica a EL CORREO que se presentó al programa 'Atrápame si puedes' para «romper con la rutina» del día a día. «Quería hacer algo diferente, un corte en mi vida, que no fuera ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Vi el anuncio en la tele y mandé un email al programa». A los pocos días la productora le contestó y viajó a San Sebastián a realizar el 'casting'. «Ya solo haciendo las pruebas me lo pase genial. Regresé a Vitoria y le conté a todo el mundo que me había presentado al programa», cuenta.

Semanas más tarde ya estaba en los estudios de Miramón dispuesta a pasárselo en grande, porque Iosune admite que «jamás» pensó en hacerse con el bote. «Era mi primera vez en la tele, tampoco había concursado antes en ningún tipo de programa, por lo que ni se me pasaba por la cabeza ganar nada, era una experiencia más». Tanto desconfiaba de sí misma que en el momento de la final «no sabía ni cuánto dinero estaba en juego».

Con los 164.000 euros obtenidos quiere viajar a Cuba, un sueño que no ha podido cumplir

Tras contestar a las cinco últimas preguntas sin cometer ningún fallo, accedió al último escalón para responder correctamente a la sexta, la que le daría la victoria. Después de pensar la respuesta durante unos segundos, arriesgó: «rohingya». Patxi Alonso le hizo contestar otra vez. La camarera repitió la palabra algo dudosa, pero el bote ya era suyo; 164.000 euros, el mayor bote repartido en un concurso de ETB.

Guardando el secreto

La ganadora ha tenido que mantener el secreto durante días, ya que el programa no se emite en directo. «Al día siguiente fui a trabajar como un día más», explica. «Apenas he salido de casa para no tener que mentir a la gente, pero me he dado cuenta de que disimulo muy bien».

Iosune dice que aún no sabe qué va a hacer con el dinero conseguido. «No da para retirarme, pero me va a venir muy bien, ya que trabajo como camarera extra en dos restaurantes de Vitoria». De momento tiene pensado irse a Cuba, un «sueño» por cumplir que por «razones laborales» ha tenido que ir retrasando. Pero para empezar, tendrá que invitar a los amigos a tomar algo, «¡no paran de llamarme por teléfono!», dice riéndose.

El concurso, que estrenó el pasado 3 de septiembre su quinta temporada y continúa posicionándose como una de las opciones preferidas del mediodía entre los vascos, repartió por última vez el bote máximo durante la tercera temporada, un total de 56.500 euros.