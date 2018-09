La malsonante respuesta de una concursante de 'La Ruleta de la Suerte' Pensó conocer la respuesta, pero cambió una vocal y se equivocó para sorpresa para todos DV Lunes, 10 septiembre 2018, 18:54

En muchas ocasiones los nervios pueden jugar malas pasadas. Y si estás en un concurso de televisión, todavía más. Esto es lo que le pudo suceder a una participante de 'La ruleta de la suerte', que cuando intentó resolver su panel dijo, sin querer, una palabra malsonante. En su ocasión, el no tener en cuenta que la frase como tal no tenía sentido no le sirvió para resolver el panel de manera correcta.

Olga tenía el panel en bandeja, pero no le sirvió para resolverlo correctamente. Tenía 975 euros acumulados en su marcador, y tan solo debía de rellenar los espacios en blanco para poder hacerse con ese dinero, independientemente de que le sirviera para ir al panel final o no. Tiró de la ruleta y el azar la llevó hasta la casilla de los 25 euros, propuso como consonante la letra N, y consiguió la pista que necesitaba para resolver definitivamente el panel.

Con los huecos que quedaban en blanco, pensaba que tenía la respuesta, y decidió resolver el panel. «Anda, vete a la zorra» exclamó Olga, feliz pensando que había conseguido embolsarse el premio. «Ala, ala tu también...», decía un Jorge Fernández incrédulo ante lo que acababa de presencia. Olga se llevó las manos a la cabeza al descubrir que no había acertado, y todo porque se había confundido en una importante vocal. «Es típico de Cádiz», decía una contrincante, pero Olga no dejaba de decir que «me sonaba bien» como expresión para pedir «Déjame en paz», como decía la pista.

Por suerte para Olga, tenía un comodín y decidió utilizarlo. «¿Estás segura?», le preguntaba Jorge Fernández, intentando que reflexionara antes de que cometiera otro error. «Bueno, antes me sonaba bien y estaba segura», decía la concursante, intentando justificar su error. «Anda, vete a la porra», dijo Olga, resolviendo finalmente el panel.