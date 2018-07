Los 'Rugrats' regresan a la tele

Los aventureros y traviesos bebés de 'Rugrats' regresarán al cine y la televisión de la mano de Nickelodeon y Paramount. La serie contará con 26 episodios y con las aportaciones como productores ejecutivos de Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain, que fueron los creadores de la original. Con nueve temporadas y 172 episodios que se emitieron entre 1991 y 2004, 'Rugrats' fue un gran éxito y dio pie a tres cintas: 'The Rugrats Movie' (1998), 'Rugrats in Paris: The Movie' (2000) y 'Rugrats Go Wild' (2003). «Los niños que crecieron con Tommy Pickles y su pandilla podrán compartir esa experiencia con sus propios hijos», ha declarado el presidente de Paramount Players, Brian Robbins.