RTVE se olvida de la transparencia DV Viernes, 23 noviembre 2018, 06:56

«La actual dirección está comprometida con los criterios de transparencia», fueron las palabras de los responsables de RTVE el pasado octubre, cuando aseguraban que no iban a recurrir la sentencia que les obligaba a hacer públicos los sueldos de sus directivos. Sin embargo, el ente público finalmente sí agotará los trámites judiciales al entender que no se puede aplicar el mismo criterio a los diferentes niveles de la dirección. Exponen que la «ponderación de derechos no puede ser igual para directores que para subdirectores» y sus responsables jurídicos consideran necesario que el Supremo dictamine los límites.