Rosalía conquista por primera vez La Revuelta con humor y naturalidad: «Nunca había estado en un programa tan a gusto» La catalana acudió al programa de David Broncano a presentar su nuevo disco

L. G. San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 07:36

La cantante Rosalía se convirtió anoche en la gran protagonista televisiva al visitar por primera vez el programa La Revuelta, presentado por David Broncano en La 1. La artista catalana acudió para promocionar su nuevo disco, 'Lux', y su presencia generó un auténtico revuelo tanto en el plató como en las redes sociales, donde su nombre se mantuvo entre las principales tendencias durante horas.

La aparición de Rosalía era una de las más esperadas por los seguidores del formato, que en su nueva etapa con Broncano al frente había logrado reunir a grandes nombres del panorama cultural, pero aún tenía pendiente la presencia de la cantante. La espera valió la pena: la intérprete de 'Motomami' y 'Despechá' se mostró cercana, divertida y cómplice con el presentador desde el primer minuto. Entre risas, Rosalía bromeó sobre su fama internacional, sus raíces y el proceso de creación de 'Lux', su cuarto álbum de estudio, lanzado el pasado 7 de noviembre.

El público celebró su espontaneidad, y las redes se llenaron de memes y clips virales de la actuación. Algunos usuarios destacaron «la naturalidad y el sentido del humor» de la artista, en contraste con la imagen más enigmática que suele proyectar en otros espacios mediáticos.

La cantante trajo un bizcocho casero para el programa y no dudó en compartirlo con los espectadoras que se habían desplazado hasta el teatro para presenciar La Revuelta. «Os paso la receta», comentaba cada vez que uno de los espectadores alababa su buena mano para la repostería.

Tampoco vetó ninguna de las preguntas clásicas del programa de David Broncano. Y el presentador le preguntó por el número de relaciones sexuales en el último mes y por dinero en el banco. Si bien por esta última prefirió no responder, con una sonrisa constante en su cara, sí se animó por el sexo. «Cero. Celibato», aseguró entre risas y para sorpresa de David Broncano. «Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso», bromeó.

Finalmente, Rosalía se ha despedido de su primera aparición en 'La revuelta': «Nunca había estado en un programa tan a gusto. Es como si estuvieras en el sofá de tu casa hablando con un amigo. Y eso es muy valioso», aseguró para regocijo de David Broncano que aseguró que es lo que intentan en el programa.