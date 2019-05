La respuesta de una concursante a otra en 'Masterchef': «¡Te va a dejar los apuntes tu madre!» Marcos y Gloria no supieron seducir al jurado, que decidió eliminar a ambos de la competición al afirmar que sus platos «están muy lejos del nivel de exigencia del programa» JOSEBA FIESTRAS Jueves, 16 mayo 2019, 08:31

'Masterchef' es imprevisible y su jurado, cada vez más estricto. «Vuestros platos están muy lejos del nivel de exigencia del programa», calibró Samantha Vallejo Nájera antes de que Pepe Rodríguez nombrase a Marcos y Gloria. Dos eran los condenados, un dúo de expulsados que dejó constancia de la rigidez con la que los expertos van a valorar a sus pupilos a partir de ahora. El duelo final consistía en cocinar un plato libre en una hora con diez ingredientes. Cada delantal negro tenía que hacer la compra a uno de sus compañeros, de modo que decidían si beneficiarles o perjudicarles. Antonia Dell'Atte, finalista de 'Masterchef Celebrity 3', era la invitada especial y sus consejos aderezaron un desafio en el que destacaron positivamente Aleix, Teresa y Valentín. «Os crecéis ante los retos», brindó Jordi Cruz al terceto.

La noche comenzaba calentita. Cada aspirante tenía que robar 12 ingredientes de la cesta de uno de sus compañeros, pero como todo cambia, los aspirantes no cocinaron con los ingredientes que les dejaban, sino con los que habían robado. Los hurtos provocaron momentazos de tensión, con Samira como gran estrella de la velada. Jordi preguntó a la recién llegada a quién iba a robar, y la joven respondió muy segura: «Sin duda a Natalia, que me produce malas vibraciones». A la aludida no le sentaron nada bien sus palabras y respondió enfadada: «¡Pues a ti te va a dejar los apuntes tu madre!». Buen rollito para empezar.

Marcos y Aitana no convencieron al tribunal, siendo el primero el peor parado ya que los especialistas calificaron su plato de «desastroso». Ambos fueron enviados directamente a la prueba de eliminación. Antes, todos viajaron a a Pedraza, en Segovia, donde Samantha abrió las puertas de su espacio De Natura, un lugar de celebraciones. La idea era realizar por equipos dos menús de boda diseñados por la cocinera. Entre los comensales se encontraban rostros conocidos como Bibiana Fernández y Pepón Nieto. Y como el concurso ya ha llegado a su ecuador, qué mejor que una repesca para levantar los ánimos. Osiris, Laly, Carmen, Sara, Jeancha y Alicia se jugaron su vuelta al formato y fue Carmen la escogida por su buen hacer. Eso sí, la prueba fue un completo desastre, tanto que Pepe ordenó que subieran a pedir disculpas a los comensales. Tan mal lo hicieron que todos fueron nominados para la prueba de eliminación.