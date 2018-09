Renovación hospitalaria Armando del Río (Carlos Merino) y María Isasi (Ángela Vega), protagonistas de la nueva temporada de 'Centro Médico'. / TVE La décima temporada de 'Centro Médico' aterriza esta tarde en La 1 con la incorporación de nuevos personajes y un distinto emplazamiento JULIÁN ALÍA Lunes, 17 septiembre 2018, 07:18

Con el cierre del antiguo hospital por una reestructuración, la décima temporada de 'Centro Médico' arranca hoy (de lunes a viernes a las 18.20 horas) en La 1 en un nuevo emplazamiento al que se verán desplazados los sanitarios. Por ello, las nuevas entregas contarán con un elevado número de incorporaciones, como las de Armando Del Río, María Isasi, María Cotiello, Eusebio Lázaro, Xabier Murua, Óscar Ramos, Mariona Ribas y Vicente Renovell, que se unen a los habituales Jordi Mestre, Charo Molina, María Pedroviejo, José Navar, Ana Villa, Ana Cela, Ana Caldas, Rebeca Valls y Cristina Llorente.

La serie, que ya ha superado los 1.000 episodios en sus más de tres años en La 1, seguirá otra temporada más manteniendo el tono de 'docudrama' y apostará todavía más por la interactividad, gracias a la entrada en escena de una aplicación que refuerza la función didáctica de la ficción y que ya cuenta con cerca de 50.000 usuarios. Esta 'app' aportará durante la emisión contenidos de salud, a través de vídeos, consejos, preguntas y pequeñas píldoras con curiosidades.

«Nunca me daré por aludido si preguntan si hay algún médico en la sala», confiesa Armando del Río

En los nuevos capítulos, María Isasi es la doctora Vega, la respetada directora. Es eficaz y no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones, una forma de ser que chocará en lo personal y lo profesional con el doctor Merino, un hombre atractivo, inteligente, simpático y un gran médico. Tiene un gran prestigio profesional y todos tienen muy en cuenta su opinión, pero algunos no entienden que trabaje en un centro sin mucha relevancia, pudiendo hacerlo en los hospitales más prestigiosos. Encarna al personaje el actor Armando del Río. «Carlos Merino es un internista que tiene una forma muy peculiar de hacer las cosas. Un gran médico, muy buen diagnosticador, pero que tuvo un problema en su anterior trabajo porque es muy particular y le gusta trabajar solo, ponerse retos e intimar con los pacientes quizá más de lo que es habitual en un hospital. Ese tipo de cosas le llevan a veces a chocar con otros médicos y sobre todo con la directora», reconoce el propio actor que le da vida, enfrascado además en la dirección del cortometraje 'Karma', que comenzará a grabar en octubre. Del Río, «muy a gusto» en la ficción, que todavía no ha terminado de rodar, confiesa que «en las series diarias, cuando arrancan, es todo un poco caótico». Algo que también ocurre en la nueva versión «en la medida en que se han cambiado muchas cosas: el hospital, la iluminación, gran parte del reparto...».

Seguidores de los pacientes

El intérprete considera que con 'Centro Médico' «TVE hace un poco de servicio público, porque se habla del trabajo de un hospital, de muchas enfermedades, de muchos casos que son emocional y dramáticamente interesantes, pero también desde el punto de vista médico», y asegura que «hay gente que es seguidora de la serie, no por las cosas que nos pasan a los médicos, sino por las que les ocurren a los pacientes».

Tras su paso también por 'Hospital Central', sin tanto ritmo y velocidad como 'Centro Médico', se sincera y explica que «en realidad», no ha «aprendido nada» de medicina, tan solo lo básico, «términos, enfermedades poco conocidas, algo sobre reanimaciones...», y que nunca se dará por aludido si preguntan si hay algún médico en la sala: «Si hay que ayudar, se ayuda, pero mejor que haya un médico de verdad. No hay que suplantar los papeles de nadie. No me atrevería jamás».