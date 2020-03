Rafa Romera se convierte en el sexto expulsado de OT 2020 Rafa, sexto expulsado de OT 2020 A pesar de su buena actuación, fue el menos votado por el público y el elegido para abandonar la Academia, dejando con su marcha un gran vacío en todos los concursantes SOFÍA CRUZ Lunes, 2 marzo 2020, 10:53

Los triunfitos han vivido una de las semanas más importantes y especiales desde que están en la Academia de OT 2020. Y es que el pasado sábado se les dio una oportunidad única, la de salir por primera vez para conocer el fenómeno fan que esta nueva edición ha despertado. Además, pudieron conocer de primera mano a muchos de sus seguidores y hacer su primera firma de discos.

Las ciudades elegidas para esta gran cita fueron Valencia, a la que pudieron ir Maialen, Flavio y Samantha; Barcelona, que acogió la firma de Hugo, Rafa, Anajú y Gèrard; Madrid, que visitaron Bruno, Nía y Eva; y Sevilla, donde fueron los expulsados hasta este momento de esta nueva edición, Ariadna, Eli, Nick, Javy y Anne.

Después de este chute de energía que recibieron los concursantes al ver todo lo que han provocado en el público desde que están en el 'talent show' y la cantidad de seguidores que les esperan, tuvieron un golpe de realidad en la gala de anoche.

A pesar del buen rollo que desprendió la actuación grupal 'Waka-Waka' y las grandes sorpresas que deparó la noche -como la presentacion de 'Al santo equivocado', el single de Ariadna (la primera expulsada de esta edición) o la visita de Edurne, quien presentó 'Demasiado Tarde'-, los momentos de tensión no tardaron en llegar y es que esta séptima gala enfrentó a Rafa, Hugo y Bruno, quienes lucharon por continuar una semana más en la Academia.

Ariadna, quien fue a interpretar su primer single 'Al santo equivocado'

El primero en actuar fue Hugo, quien inauguró esta séptima gala. El cordobés, eligió 'Genius' de Sia, Diplo y Labrinth, un tema al que supo hacer frente durante la dura semana que pasó como el resto de sus compañeros nominados, sin embargo supo lucirse encima del escenario como nadie y deslumbró con su potente actuación.

El segundo de los nominados en actuar fue Bruno, quien se jugó su permanencia en la Academia con su interpretación del tema 'Llegué hasta ti' de Muerdo.

Rafa, por su parte, hizo suyo el tema de Astola 'Cojo el saco y me retiro'. El triunfito consiguió con esta canción sacar su lado más sensible. Un tema que parecía que estaba hecho para él y con el que supo sacar lo mejor de sí mismo, haciendo mostrar un Rafa que hasta anoche no se había visto en ninguna otra gala.

Los jueces sólo tuvieron buenas palabras para los tres nominados. Hicieron hincapié en todo lo que habían crecido durante su estancia en la Academia y en el gran trabajo que habían llevado a cabo. Pero sobre todo, valoraron el numerazo de Hugo, quien brilló con una especie de rock con el que supo llevarse a los espectadores y a los jueces al bolsillo, quienes la valoraron como su mejor actuación durante esta edición.

A pesar de las buenas críticas, tanto de los jueces como de los profesores de la Academia, uno de ellos tenía que abandonar el programa y el elegido, finalmente, fue el cordobés Rafa, uno de los concursantes que más amena hacía la estancia en la casa de OT. Supo ganarse un gran hueco en el corazón de sus compañeros, quienes se mostraron tremendamente afectados con su marcha del programa, especialmente Eva.

Pero la función tenía que continuar y, tras la expulsión de Rafa, el público volvía a tener en sus manos una decisión que involucraba a los concursantes, esta vez la de elegir los favoritos. En esta gala 7 las protagonistas fueron las mujeres, ya que las propuestas fueron Samantha, Maialen y Anajú, esta última elegida finalmente como favorita, aunque la gala daría otras sorpresas a la aragonesa, ya que a pesar de ser elegida como la mejor de la gala por el público, los jueces no estuvieron de acuerdo con este veredicto y la propusieron para nominación junto a Gerard, Flavio y Jesús.

Gèrard y Jesús, nominados de la Gala 6

Sin embargo todo cambió con la decisión de los profesores de la Academia, quienes tras recalcar el buen trabajo de los triunfitos durante toda la semana y mostrarse muy contentos con el nivel de la Gala 7, decidieron salvar a Anajú por el compromiso que siempre ha tenido con el programa desde el primer minuto.

Los concursantes tuvieron la última palabra y tras una votación muy igualada entre Flavio, Gèrard y Jesús, Samantha fue la encargada de desempatar esta decisiva elección, optando por su compañero 'Fla' como así lo llaman. Es por ello que Gèrard y Jesús tendrán que verse las caras en la próxima gala y demostrar toda su valía para poder permanecer en la Academia una semana más.