«Quiero ser solista porque no puedo vivir sin tocar el violín» Sofía Rodríguez - Ganadora de 'Prodigios' Se convierte a sus 10 años en la primera instrumentista en ganar el concurso de talentos artísticos de La 1 Sofía Rodríguez, ganadora de 'Prodigios'. / RC JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Madrid Martes, 13 abril 2021, 00:18

Equipada con su violín, Sofía Rodríguez se ha convertido en la Prodigio del Año del programa 'Prodigios' de RTVE. A sus diez años, la madrileña ha dejado con la boca abierta a presentadores, jueces y audiencia con su habilidad con este instrumento de cuerda que tocó por primera vez «a los tres años». Tras este premio mucho trabajo y un sueño: «Ser solista internacional de violín», explica.

-¿Cómo te sientes después de ser ganadora de 'Prodigios'?

-Bueno, estoy muy feliz y superemocionada.

-¿Te lo esperabas cuando estabas ahí en la final o ha sido una sorpresa?

-La verdad es que no me daba cuenta de nada, porque estaba muy nerviosa. Era muy difícil, porque todos mis compañeros tenían un talentazo y yo esto no me lo imaginaba (risas).

-¿Desde cuándo tocas el violín?

-Mi hermano también es violinista y a los tres años empecé con ello. Sin embargo, a mi profesor le dio un ictus y me dio tanta pena que lo dejé. Pero siempre se me quedaron las ganas y a los seis años retomé las clases de violín con mis profesores actuales y, eso sí, ya más en serio.

-Y, ahora, supongo que seguirás con esta carrera de violinista, ¿no?

-Sí, sí, claro. No puedo vivir sin tocar el violín (risas).

-Durante tu paso por el programa, los jueces han hablado maravillas de ti. Incluso, en la final le llovieron los halagos, ¿qué has aprendido de 'Prodigios'?

-Ha sido un gran aprendizaje y estoy poniendo en práctica todos los consejos que me han dado, porque me encanta tocar el violín y espero poder hacerlo muy bien.

-Tienes diez años y toda la vida por delante, pero ¿qué te gustaría ser de mayor?

-Quiero ser solista internacional de violín y ojalá se cumpla.

-Lo tienes muy claro, porque ahora a tu edad muchos chicos y chicas quieren ser youtubers, futbolistas…

-Cada uno tiene sus gustos (risas). Lo importante es que puedan cumplir su sueño, trabajen y, sobre todo, luchen por ello.

-¿Cómo se ha tomado tu familia y amigos que hayas ganado?

-Están muy emocionados y contentos de que haya ganado. Sobre todo, mis amigos se han alegrado mucho de que haya conseguido el premio.

-¿Y qué dirías a esos jóvenes que te han visto por televisión y ahora se están pensando apuntarse a un programa como 'Prodigios'?

-Les diría que adelante, que es algo muy bonito y que yo no voy a olvidar nunca. Si tienen la oportunidad y quieren hacerlo que se apunten, porque es una experiencia increíble, van a ser muy felices haciendo lo que quieren.