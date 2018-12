You: un psicópata y depredador sexual que recuerda al peor Dexter Netflix estrena este miércoles un drama sobre el acoso de un protagonista que se ha revelado como la auténtica sorpresa del otoño televisivo LORENZO MEJINO Miércoles, 26 diciembre 2018, 13:12

Las previsiones para adivinar los éxitos en los estrenos de series distan mucho de ser una ciencia exacta, impredecible en ambas direcciones, desde las posibles apuestas seguras que decepcionan al por mayor ( Here And Now, The Romanoffs) hasta el caso contrario como ha sucedido con 'YOU', un drama sobre el acoso sexual, que a priori era de lo más sospechoso, pero que se ha revelado como la auténtica sorpresa del otoño televisivo.

La historia de un psicópata acosador de mujeres, está contada de una forma inesperadamente llena de matices que consigue que veamos al monstruo abyecto que es el protagonista, pero sin dejar de mostrarnos las razones que tiene y ha interiorizado para autojustificar sus actos, en lo que se convierte en un apasionante viaje a la mente de un psicópata que además ejerce de narrador nada fiable de su historia.

Su estreno hoy, en la filial española de Netflix, que le ha comprado a Lifetime los derechos en exclusiva para la 2T, es una magnífica oportunidad para adentrarse en la tortuosa mente de Joe Goldberg para un viaje repleto de altibajos y que en mi caso me ha encantado de principio a fin, en el que considero el mejor psicópata televisivo desde los inicios de Dexter.

