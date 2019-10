La columna se titula 'Proceso', no 'Procés' porque mientras todas las televisiones dedicaron este lunes horas y horas y espacios especiales a analizar y discutir sobre la sentencia del procés y sus consecuencias, solo una iba por libre: Telecinco, como siempre, estaba a su 'proceso' particular. Cinco horas son muchas horas para discutir de la vacuidad y no decir nada. Que si 'Sálvame limón', que si 'Sálvame naranja', que si 'Sálvame banana'... Eso sí son discusiones apasionadas y no las que moderó Ferreras con sus tertulianos de plantilla, que ya estaba ahí a las 10 de la mañana y dieron las 11 de la noche y seguía a lo suyo: 'Procés' y sentencia. Sin embargo al iniciar el 'limón' no apareció Jorge Javier sino Rafa Mora (sí, sí, el de 'Cazamariposas') para presentar el programa. Inmediatamente los espectadores dictaron sentencia a través de las redes sociales: Mal, muy mal. Alguno aseguró que cambiaba de canal y se iba a ver la sentencia del 'procés' hasta que regresase Jorge Javier. Y la verdad es que Rafa Mora dio la talla, aunque para ese tipo de debates (hay que emplear con propiedad el lenguaje, aquello no era un debate sino lo más parecido a una discusión de verduler@s, dicho con todo el cariño y el respeto para quienes se dedican al respetable negocio de vender hortalizas).

Empezó, como siempre con Kiko Matamoros y el culebrón de Diego Matamoros que está con Estela y a la vez ha retomado la relación con su anterior pareja. «Me hizo vomitar toda la noche por empalagosa», decía Kiko que le había comentado Diego sobre su pareja. Eso sí que era un 'proceso' en toda regla, y no las condenas a los independentistas. Desde el primer momento anunciaron que a las 20.50 Ángel Garó iba a contar una bomba sobre 'Gran Hermano 7'. Lo repitieron hasta la saciedad. Incluso cuando Jorge Javier se incorporó al 'naranja'. Cinco horas dando la tabarra con la noticia que, decían, no sabía nadie. ¿Cuál era esa noticia bomba que iba a contar Garó? Sí, exacto, después de horas dando la tabarra, era la nada más absoluta. No había bomba alguna, pero a Ángel Garó le sirvió para promocionar su espectáculo en Granada. Y le sacaron a un 'desconocido' que aseguraba que había estado en su casa. Al final, Garó dijo: «¡Que me devuelva los preservativos!». ¡Qué nivel, Maribel!