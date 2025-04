Pepe Rodríguez: «Es momento de hacer la cocina de toda la vida»

Julián Alía Madrid Lunes, 13 de abril 2020, 00:35 Comenta Compartir

Casi 30.000 personas se apuntaron al 'casting' de la octava edición de 'MasterChef', que arranca esta noche a las 22:05 horas en La 1 de TVE. Y como siempre, Pepe Rodríguez (Illescas, 1968) hace las labores de juez en el 'talent' culinario, que llega en plena cuarentena para amenizar los lunes.

-¿Cómo pasa los días?

-Me imagino que como todo el mundo. Aquí, confinado, después de veintitantos días sin salir ni ver la calle, y preocupado, porque la movida es gorda.

-Y con el restaurante (El Bohío, Illescas) cerrado.

-Sí, claro. Los hosteleros fuimos de los primeros que paramos la actividad, y vamos a ser de los últimos en integrarnos a la vida cotidiana, si es que vamos a poder volver a ella, que yo ya hasta lo dudo. Es jorobado, y estoy dándole vueltas a ver cómo saldremos de esta, pero no lo sé.

-¿Se lo está currando más en casa?

-Estoy con el modo supervivencia, porque creo que es lo que uno tiene que hacer. A mí, en casa no me gusta hacer cosas que no hago normalmente. Hago cosas muy caseras, y siempre cocino en casa, también antes de esta movida. En mi día libre, en mi rato, o mi tarde, me encanta cocinar y hacer la cena para mis hijos y mi mujer, aunque ahora hago comida, merienda y cena, y estoy encantado, dentro de este caos y esta situación tan mala que estamos viviendo. Pero puedo hacer lo que me gusta, que es cocinar.

-Y hoy arranca 'MasterChef', con un 'casting' de casi 30.000 personas.

-Es una burrada. La gente sigue viéndolo y queriendo entrar en el programa. Yo me quedo alucinado. Cuando empiezan a hacer las cribas en los 'castings' siempre pregunto cómo van. y qué burrada. Pero eso está bien para que el programa tenga vida.

-¿Cómo ha quedado la edición?

-Yo estoy muy contento. La verdad es que ha sido muy bonita y muy buena. La edición es más buena cuanto más buenos son los concursantes, porque son los que nos dan el programa, y los de este año son maravillosos. Y también muy diferentes, que ahí está la gracia, en que sea cada uno de cada padre y de cada madre, con sentimientos y maneras de ser totalmente diferentes. Si a eso le sumas que hay unos exteriores muy bonitos y pruebas para las que la gente que hace la tele se ha devanado los sesos... Nos ha quedado una gran edición.

-¿Hay equipos también este año?

-No, este año no. Seguimos la forma natural.

-¿Tenía ya demasiado pique con Jordi (Cruz)?

-Claro, claro. Le favorecieron mucho el año pasado, y si este año le ganaba yo, ese muchacho tiene un trauma del que no se recupera en toda la vida. Entonces, claro, había que echarle una mano (risas).

-¿Cómo lleva que suelan elegirlo a él como su favorito?

-Hay de todo, hay de todo, pero, claro, nos picamos. Mola que te digan que te eligen a ti, pero no todo el mundo te tiene por qué elegir. Además, cada uno tiene su público, y esta es también la magia de la televisión, que cada uno tiene sus favoritos.

-Yo lo he elegido a usted, pero no sé si es bueno o malo.

-(Risas) Estoy de acuerdo. No podría dar una respuesta a eso. Yo creo que esa es la magia de la televisión, que cada uno ve una cosa. Estás viendo a un presentador, que no es que yo me quiera poner en ese estatus, y te transmite unas historias con las que puedes empatiza y decir: 'Me gusta lo que dice, me veo reflejado en él, dice cosas que yo diría.', aunque luego no se acerque a la realidad.

-Siendo tan del Madrid, ¿está aguantando bien sin fútbol?

-¡Estoy viendo más fútbol que nunca! Como tengo tanto tiempo y estoy en casa tocándome la pera, pongo mucho Real Madrid TV y estoy casi hasta las narices ya. He visto la Octava, la Novena, la Décima, la Undécima, la Duodécima y la Decimotercera. Tampoco es que esté todo el día viéndolo, pero me entretiene.

-¿Y una receta fácil para estos días?

-En esta época complicada, en la que hay que salir poco a comprar, que los productos no los tenemos como el resto del año. que no es que haya escasez, pero yo al menos intento ser más austero que en otros momentos, cocino lo que hemos cocinado toda la vida. Por ejemplo, una patata hervida en laurel, con una cebolla que empiezas a pochar con un poco de chorizo, y cuando están las patatas, lo juntas, y se queda toda la patata roja con el sabor a chorizo. Me encanta y me emociona porque mi madre las hacía toda la vida. Hoy las he hecho de guarnición, con unos trocitos de carne que tenía ahí, de restos. Creo que son momentos para agudizar el ingenio y hacer la cocina de toda la vida. Ya habrá momentos de ir a por gamba roja a la pescadería, con tranquilidad, o a por unas cocochas o una lubina.