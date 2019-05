'Patria' sigue su rodaje en Donostia

'Patria', la serie inspirada en la novela de Fernando Aramburu que Aitor Gabilondo rueda para la plataforma HBO, continúa rodándose en escenarios de la capital donostiarra. Si hace unas semanas fue en la Parte Vieja, ahora el equipo se ha desplazado al barrio de Lorea. Los trabajos de grabación han comenzado este viernes a las 14.00 horas y se espera que se prolonguen hasta las 4.00 horas.

Donostia ya lleva varias semanas siendo epicentro de la grabación de 'Patria'. Y es que la capital guipuzcoana es la localización principal de la trama. A finales de abril, la Parte Vieja fue el escenario de la filmación. A muchos curiosos les sorprendió una manifestación que recorrió la calle Puerto lanzando consignas como Gora ETA militarra», «Jo ta ke, irabazi arte» y «Vosotros, fascistas, sois los terroristas». La aparición de grandes micrófonos y varias cámaras tranquilizó a los curiosos. Se trataba del rodaje de la serie de televisión 'Patria'.

El cementerio de Polloe ha sido otro de los escenarios de la trama. Un lugar especialmente simbólico en el libro de Fernando Aramburu. El Hotel Londres, donde se pudo ver a Elena Irureta caracterizada en Bittori, la viuda de Txato, al que dará vida el actor José Ramón Soroiz, también ha sido parte del escenario de la futura serie de HBO. Sus hijos Xabier y Nerea serán interpretados por Iñigo Aranbarri y Susana Abaitua.

Ane Gabarain se pondrá en la piel de Miren, casada con Joxian, al que pondrá cara Mikel Laskurain. Los tres hijos del matrimonio serán encarnados por Jon Olivares (Joxe Mari), Loreto Mauleón (Arantxa) y el ganador del Goya al mejor actor revelación, Eneko Sagardoy (Gorka).

Pero no solo Donostia ha sido escenario del rodaje de 'Patria'. Soraluze también ha retrocedido a los años 80 las últimas semanas. Camiones de producción, de cámara, eléctrico, de vestuario y de maquinistas, además del grupo electrógeno han sido durante días parte del paisaje de la localidad.

La adaptación de la novela de Aramburu contará con ocho episodios de una hora, escritos y producidos por Aitor Gabilondo al frente de su empresa, Alea Media, y promovidos por HBO Europe con la participación de HBO Latin America. El rodaje se prolongará hasta el verano y la serie estará lista para su estreno el próximo año.

Su lanzamiento será simultáneo en todos los territorios de HBO Europe, y se estrenará también en HBO Latin America. También estará disponible para los suscriptores de HBO en Estados Unidos a través de las plataformas del canal HBO Go, HBO Now, HBO On Demand, y otros distribuidores del canal, y para todos los subscriptores de HBO Latin America, según informa la plataforma en una nota.