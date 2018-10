Pablo Rivero: «No me canso nunca de ver 'Friends'» El actor Pablo Rivero, en una imagen de 'Cuéntame'. Le hubiese gustado interpretar a Dexter o a Dale Cooper. Cree que Herminia se enganchará a 'Las chicas de oro' en 'Cuéntame'. Apuesta por Arya Stark para vencer en 'Juego de Tronos' MIKEL LABASTIDA Domingo, 14 octubre 2018, 09:26

Lo vemos cada jueves dando vida a Toni Alcántara en 'Cuéntame', un personaje que lleva interpretando desde 2001. En estos años, Pablo Rivero (Madrid, 38 años) ha tenido tiempo además para participar en películas como 'Paella Today' o 'La noche de mi hermano' y en obras como 'Siempre me resistí a que terminara el verano', entre otras, así como para debutar en la literatura con la novela 'No volveré a tener miedo'. Pasa por esta sala de interrogatorios para tomar el mando y descubrir sus gustos y sus filias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Culpable, aunque suelo alternar con mi adicción a la novela negra.

- ¿Cómo fue su primera vez seriéfila?

- Con 'V'. En aquella época tampoco había tanta variedad, aunque ahora estoy seguro de que también me engancharía. Es un ejemplo de ciencia ficción bien hecha. La temática y la estética son maravillosas, todo un icono.

- ¿Y se ha sentido identificado alguna vez con un dibujo animado?

- Siempre me ha gustado Roger Rabbit... un poco acelerado, muy payaso...

- ¿A qué serie de la 'edad de oro' de las series se engancharán los Alcántara cuando lleguen a esta época?

- Herminia seguro que a 'Las chicas de oro'.

- No hay duda de que hubiese hecho buenas migas con Sophia Petrillo... Por cierto, ¿cuál es su comedia televisiva de cabecera?

- 'Friends', no me canso nunca de verla. También me pasa con '7 vidas'.

- Dígame un título que no tardase nada en devorar y así tomamos nota.

- 'The fall', me fascina el tono. La relación entre los dos personajes protagonistas y los actores que los encarnan.

- ¿Y algún placer culpable tiene?

- No me suele pasar, lo que veo es porque me va bastante, de lo contrario descarto enseguida.

- ¿A qué personaje de otra serie metería para hacer un 'crossover' en 'Cuéntame'?

- A Carmen Machi y su 'Aída' para que nos dé un poco de alegría.

- De todo modos, los Alcántara son una familia casi perfecta, ¿con qué clan disfuncional de serie se sentiría usted a gusto?

- Me fascina la familia de 'Transparent', son auténticos y hablan de todo sin pelos en la lengua.

- Elija algún personaje mítico que le hubiese gustado interpretar.

- Dale Cooper de 'Twin Peaks', Jack Bauer de '24', Dexter... ¡Tantos!

- Y ahora escoja otro con el que se iría de viaje.

- Con Laura Palmer, para que me contara en detalle el final de la tercera temporada de 'Twin Peaks'.

Una licuadora

- Compártalo con los demás si se da el caso y así salimos de dudas. Dígame algo que ocurre en las series y nunca pasa en la vida real.

- Que cuando te diriges a otro personaje repites su nombre antes de cada réplica...

- ¿Qué tres cosas se llevaría a la isla de 'Perdidos'?

- Un buen cuaderno para escribir, una licuadora para hacerme buenos zumos y algo para el dolor de cabeza para cuando empiecen los 'flashbacks'.

- Haga su apuesta, ¿quién merece acabar en el trono de hierro de 'Juego de Tronos'?

- Arya Stark, se lo ha currado pero bien. Porque lo fácil sería Jon Snow (que también me gustaría).

- Dentro de poco saldremos de dudas. ¿Algún personaje del que podía enamorarse a través de la pantalla?

- Me enamora la pandilla de 'Stranger things', me enamoran sus personajes y el talento que desprenden.

- ¿Le pasa lo de que una sintonía se le mete en la cabeza y no puede dejar de tararearla?

- Sí, con la de 'Paquita Salas'.

- ¿Y es de los disciplinados que cumple lo de 'un capítulo más y a dormir' o de los que se deja llevar?

- Me encanta cuando me puedo dejar llevar, pero por desgracia tengo que frenar. Por temporadas incluso a mitad de capítulo, por mucho que lo odie.

- Vote a un político de serie para que arregle el mundo.

- A Francis y Claire Underwood, jajajaja... Pero me cuesta creer que precisamente fuera un político el que arreglara el mundo.

- ¿Qué final de serie le decepcionó más?

- Muchos: el de 'Dexter' por ejemplo.